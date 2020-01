Bakan Eroğlu'dan iş dünyası ziyareti

Taylan YILDIRIM - Mustafa OĞUZ - Mücahit BEKTAŞ/İZMİR (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir Ticaret Odası\'nı (İTO) ziyaret etti. İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, hükümetin aldığı ekonomik önlemlerden dolayı hallerinden memnun olduklarını söyledi, ancak kent için yeni göletler yapılmasını, denizler ve nehirlerin kirletilmemesini istedi. Eroğlu da, \"Lütfen siz bize söyleyin, artık bizim için baraj gölet yapmak çocuk oyuncağı oldu. Dünyadaki en yüksek barajları biz yapıyoruz. Bunda liderlik Türkiye\'de. 431 baraj, bin gölet yaptık son 13 - 14 yılda. 2019 yılının sonuna kadar 1071 baraj ve gölet yapacağız\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım\'ın, iki günlük İzmir ziyaretinden sonra kentte kalan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, iş dünyasını ziyaret etti. İlk olarak İTO\'ya giden Bakan Eroğlu, iş dünyasının taleplerini aldı. Toplantıda konuşan İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, ekonomik yönden iyi durumda olduklarını vurguladı. Demirtaş, \"Sayın Bakan odamızın her derdinde, derdimizde kapısını açar, gönlü zengindir. Sizi sorunlarımızla meşgul etmek istemiyorum. Hükümetimizin almış olduğu ekonomik önlemler, tedbirler sayesinde her ne kadar nakit sıkıntısı olsa da hayatımızdan memnunuz. Piyasayı harekete geçirecek ne istiyorsak hükümetimiz ihtiyaçlarımızı karşılıyor\" dedi.

İzmir\'in çevre temizliği konusuna da değinen Ekrem Demirtaş, \"İzmir\'in su sorununu çözmek için ne kadar çalıştığınızı biliyoruz. Yıllardır Beydağ Barajı sorunu vardı. Süratli şekilde o sorun çözüldü. Ancak göletler konusunda eksiğimiz var, desteğinize ihtiyacımız var. Gölet istiyoruz. Bölgemizi havzalar bölgesi. Bütün havzalarda nehirlerimiz, maalesef kanalizasyonları taşıyor. İş alemi olarak fabrika gerekirse kapatılsın ama nehirlerimize, çevremize zarar vermesin. Denizlerimizi kirletmeyelim. Bunların süratle önlenmesi lazım\" diye konuştu.

\"BAŞBAKANIMIZIN İZMİR MİLLETVEKİLİ OLMASI BÜYÜK AJANTAJ\"

Oda yöneticilerinin de taleplerini dinleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"Ben esnaf çocuğuyum, dilinizden anlıyorum. İzmir çok önemli, çok seviyorum milletvekili olmanın şerefini yaşadım. Egeliyiz, İzmirliyiz, hizmet etmek çok önemlidir. Batıya açılan kapı burası. Büyük potansiyel var. Daha da iyi şekilde değerlendirilebilir. Biz de hükümet olarak İzmir içini ne talep ediliyorsa bunları mutlaka dikkate alıyoruz. İsteklerin yüzde 90\'ı bazen de talep edilmeyen şeyler de çıkıyor, bunları da yapalım diyoruz. Başbakanımızın İzmir milletvekili olması büyük bir avantaj. İzmirliler bu avantajı kullanın. Bu potansiyeli değerlendirirseniz faydasını görürsünüz diyorum. Konak Tünelinden çevre yollarına kadar İzmir ve Manisa için önemli olan Sabuncubeli tüneli, Bornova\'daki sıkıntıyı giderecek olan viyadükleri hizmete aldık. Sayın Başbakanın yeni bir projesi var. Çiğli\'yi, Narlıdere\'ye bağlayacak geçiş projesi hazırlıklar yapılıyor\" dedi.

Baraj ve gölet yapmanın kendileri için çocuk oyuncağı olduğunu vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"İzmir\'de Beydağ diye yıllarca konuşulmuş sorun vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman başbakandı. \'Bunların hepsini yapacaksınız\' dedi. Bütün barajları yaptık, bitirdik. Sulamada önemli mesafe kat ettik. Bakırçay Ovası\'na sulamalar getirdik. 23 baraj, 30 gölet. Yeterli mi, değil. Lütfen siz bize söyleyin, artık bizim için baraj, gölet yapmak çocuk oyuncağı oldu. Dünyadaki en yüksek barajları biz yapıyoruz. Bunda liderlik Türkiye\'de. 431 baraj, bin gölet yaptık, son 13 - 14 yılda. 2019 yılının sonuna kadar 1071 baraj ve gölet yapacağız. İzmirle ilgili büyük hedefimiz var. EGEGEP projesi ( Ege Gelişim Projesi) var. Ve GAP\'tan daha hızlı bitecek olan bir proje, 2019 yılının sonuna kadar bitecek. İzmir\'de 2019 yılının sonuna kadar 9 tane içme suyu projesini bitiriyoruz. Baraj sayısını 48\'e çıkartacağız\" diye konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ayrıca, Manisa\'daki Spil Dağı\'nın bazı hastalıklara iyi geldiğini, burada sağlık turizmi için önemli bir merkez kuracaklarını da açıkladı. Bakan Eroğlu, \"İzmir\'e de 76 mesire alanı yapacağız. 11 bal ormanı var. İzmir\'e iki tane daha ilave ediyoruz, 13\'e çıkacak. Türkiye bu alanda ikinci sıraya yükseldi. Dünyadaki arıcıların bu proje dikkatini çekti\" dedi.

\"YANGIN ÇOK ÇIKIYOR AMA DAHA AZ ALAN YANIYOR\"

Türkiye\'de sıklıkla yangın çıktığını ama alan olarak diğer ülkelere nazaran daha az alanın yandığını söyleyen Bakan Veysel Eroğlu şunları söyledi:

\"Bizde çok yangın çıkıyor. Ama alan olarak en az yanan bizim ülkemiz. Son 10 yıl değerlendirmesine bakarsak, Yunanistan\'da 20 kat, Portekiz\'de 70 kat, Fransa bizim arkamızdan geliyor ona rağmen bizden 2 kat daha fazla alan yanıyor. Çeşitli ülkelerden gelen yangın ekiplerine eğitimi biz veriyoruz. Hem İzmir\'de hem Antalya\'da yangın eğitim merkezlerimiz var. Gürcistan, Libya, Rusya, İsrail, Makedonya, Arnavutluk bu gibi ülkelerde yangınları biz söndürdük. Yanan ormanları hemen ağaçlandırıyoruz.\"

Tabiat turizmi seferberliği başlatalması önerisinde de bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir\'in turizm açısından fakir olduğunu dile getirerek, \"Gelin burada tabiat, turizm seferberliği başlatalım. Bu konuda her türlü desteği vereceğiz. Serbest turizm ticaret merkezi oluşturalım, özel sektöre yer tahsis edip, uygun şekilde kredi verelim\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ayrıca, yurt dışından fidan, süs bitkisi getirmesine karşı olduğunu, bununu için belediyelere sert söylemde bulunduğunu, ancak bunun hale devam ettiğini söyledi.

