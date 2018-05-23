Bakan Eroğlu: Türkiye'nin kalkınması için 24 Haziran çok önemli

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’nin önünü kesmek ve büyümesini engellemek için çok oyunlar oynandığını belirterek, \"Türkiye’nin istikrarını koruması ve büyümesi için 24 Haziran seçimleri çok önemli\" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, gecikmeli olarak geldiği Nevşehir’de yoğun yağış altında Valilik önünde düzenlenen temel atma ve sertifika dağıtım törenine katıldı. Burada konuşan Eroğlu, dış güçlerin ve bazı çevrelerin Türkiye’nin gelişmesini engellemek için çeşitli oyunlar oynadıklarını belirterek, \"AK Parti’nin kapatılma davası ile başlayan bu oyunlar, en son 15 Temmuz’da kendi besledikleri hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimine kadar uzandı ve hala bu oyunlar devam ediyor. Kırk yıldır hazırladıkları bir haini, bir alçağı, bir casusu, FETÖ denen alçakla Türkiye’yi işgal ettirmeye çalıştılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekten cesaretiyle önlendi. Bu oyunlar devam ediyor. Biliyorsunuz güney sınırımızda bir terör devleti kurmaya çalıştılar. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla bunlar önlendi. İşte bu oyunları bozmak için Cumhurbaşkanımız 24 Haziran’da sandığı sizin önünüze koydu. İnşallah istikrarın sürmesi için 24 Haziran seçimleri çok önemli. Büyük hedeflerimizin gerçekleşmesi için 24 Haziran’da da istikrarın büyük önemi var. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında yani 2023’te ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına taşıyacaksınız’’ ifadelerini kullandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Nevşehir’e de büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, \"Burada Bal Ormanları kurma projemiz var. Bu ormanlarda üretilecek ballar, turistlere satılacak ve böylece gelir elde edilecek. Ayrıca gelir getirici ağaçların dikimi için çiftçilerimizi, üreticilerimizi destekliyoruz’’ diye konuştu.

Törende daha sonra Bakan Eroğlu, DSİ tesislerinin temelini attı, orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikalarının dağıtımını gerçekleştirdi. Eroğlu, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı\'nın, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde düzenlediği Vefa iftarına da katıldıktan sonra kentten ayrıldı.

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