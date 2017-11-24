Bakan Eroğlu: Tıbbi ve aromatik bitkileri stratejik sektör ilan ettik

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili merkez kurduklarını söyleyerek, \"Bu sektörü harekete geçirmemiz lazım. Biz bu sektörü stratejik sektör ilan ettik. Hedefimiz 2023 yılında bu şekildeki ihracatı 5 milyar dolara yükseltmek\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bartın Organize Sanayi Bölgesi\'nde inşa edilen defne yaprağı fabrikasının açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Eroğlu, tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili bir merkez kurduklarını, bu merkez aracılığıyla bitkileri incelediklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliğinde bu konuda çalışma grubu oluşturduklarını ifade eden Bakan Eroğlu, şöyle dedi:

\"İnşallah bu konuda çok daha güzel çalışmalar yapacağız. Ülkemizde sağlığa faydalı tıbbi ve aromatik bitkilerin üretilmesi ve bunların ihracatına büyük önem veriyoruz. Bununla ilgili dünyada 115 milyar dolarlık bir pazar var. Bakanlık olarak, \'Biz bu meseleye el atalım\' dedik. Odun Dışı Ürün Hizmetler Dairesi Başkanlığı\'nı kurduk. Bu şekilde vatandaşlarımıza, orman köylülerine, iş adamlarına, sanayicilerimize her türlü desteği veriyoruz. Şu ana kadar ancak yılda 600 milyon dolarlık ihracat yapabiliyoruz. Bu çok az bir rakam çünkü Türkiye bu şekilde tıbbi ve aromatik bitkiler, özellikle odun dışı ürünler, flora, fauna konusunda Kıta Avrupası\'ndan çok daha fazla bir sayıya sahip. 13 bin 500 flora, fauna var ve bunun 3 bin 600\'ü endemik. Yani sadece Türkiye\'de var. Dolayısıyla bu sektörü harekete geçirmemiz lazım. Biz bu sektörü stratejik sektör olarak ilan ettik. Her türlü desteği vereceğiz. Hedefimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100\'üncü yılında, yani 2023 yılında bu şekildeki ihracatı 5 milyar dolara yükseltmek.\"

Bakan Eroğlu, açılış kurdelesinin kesilmesi ardından defne yaprağı işleme fabrikasını gezdi. Bakan Eroğlu, ardından Vali Nusret Dirim\'i makamında ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, Bartın\'ın Güzelcehisar köyünde tabiat anıtı ilan edilen lav sütunlarının bulunduğu sahile uygulanan rekreasyon projesi kapsamında demirden yürüyüş yolu yapılmasına tepkilerin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

\"Projeden bilgimiz var. Orası bizim koruma alanımızın dışındadır. Biz orayı biliyorsunuz tabiat anıtı olarak sonradan ilan ettik ama orası SİT alanı. Buraya bir yürüyüş yolu yapılıyor. Gelen insanlar rahatça lav sütunlarını görebilsin diye, ayrıca üzeri demir değil, ahşap ile kaplanacak. Biz oranın farkındayız. Oranın güzelliklerinin görülmesi için bu şarttır. Tabii orada bazı lokantalar ve işletmeler var herhalde onlar itiraz ediyor ama neticede turizm açısından bu şarttır. Çünkü insanların buraya ulaşması lazım. Dünyada da bu şekildedir. Ben de baktım projeye gayet uygun yapılmış, sonunda ahşap ile kaplanacak. Tabiata da uygun şekildedir.\"

Bakan Eroğlu, daha sonra Ak Parti İl Başkanlığı\'na geçti. Parti ziyareti sırasında, Kirazlı Köprü Barajı inşaatında taşeron firmada çalışan bir grup işçi, Bakan Eroğlu\'na, maaşlarını alamadıklarını söyleyerek yardımcı olunmasını istedi. Bakan Eroğlu da \"Biz bakanlık olarak oranın parasını verdik, inşallah sizin sorununuz da çözülecek\" yanıtını verdi.



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