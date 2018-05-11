T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu (3)

2'Sİ AĞIR 21 YARALI Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Osmaniye programına katılan Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli işçilerin içinde bulunduğu minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2'si ağır 21 kişi yaralandı

11 Mayıs 2018 18:03

2\'Sİ AĞIR 21 YARALI
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun Osmaniye programına katılan Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü\'nde görevli işçilerin içinde bulunduğu minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2\'si ağır 21 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Kadirli -Osmaniye karayolu Endel köyü yakınlarında meydana geldi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun Osmaniye programına katılan Kadirli Orman İşletme Müdürlüğünde görevli işçileri taşıyan Nihat Çat yönetimindeki 80 S 7080 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu mısır tarlasına yuvarlandı. Kazada 2\'si ağır 21 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları Kadirli Özel 7 Mart Hastanesi ve Osmaniye Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Efendi ERKAYIRAN/ OSMANİYE,(DHA)
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AĞIRYARALI OrmanSuBakanı Veysel Eroğlu OsmaniyeKadirli OrmanMüdürlüğüKazaOsmaniyeEndelOrmanMüdürlüğündeNihatKazadaOlayKadirliMart HastanesiDevlet HastanesiOlaylaEfendi ERKAYIRAN OSMANİYEDHA FOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24