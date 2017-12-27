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Bakan Eroğlu, Şirvan Barajı'nda incelemelerde bulundu

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Siirt'in Şirvan ilçesinde yapılan Şirvan Barajı'nda incelemelerde bulundu

27 Aralık 2017 16:44

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Siirt\'in Şirvan ilçesinde yapılan Şirvan Barajı\'nda incelemelerde bulundu.
Bugün sabah saatlerinde Ankara\'dan Siirt\'e gelmesi planlanan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nu taşıyan uçak, hava şartları nedeniyle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı\'na indi. Buradan helikoptere binen Bakan Eroğlu, beraberindekilerle birlikte Siirt\'in Şirvan ilçesine bağlı Zivzik köyüne geldi. Bakan Eroğlu\'na, Siirt Valisi Ali Fuat Ait, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve İşadamı Ethem Sancak eşlik etti. Limak Holding tarafından yapılan barajda incelemelerde bulunan, yetkililerden bilgi alan Eroğlu, daha sonra helikopter ile Siirt\'e geçti.

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