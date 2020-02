Bakan Eroğlu, sahurda temel attı

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

Niğde\'ye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 71 milyon liralık yatırım bedelli 3 tesisin toplu temel atma törenini gerçekleştirip, vatandaşlarla sahur yaptı.

Ömer Halisdemir Meydanı’nda sahur vakti düzenlenen toplu temel atma törenine Bakan Eroğlu\'nun yanı sıra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu, Erdoğan Özegen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşmada 2011 yılında Orman Genel Müdürlüğü\'nün yapısını değiştirdiklerini belirten Bakan Eroğlu, \"Eskiden sadece ormanlık alanda çalışırken, ağaç dikip-keserken, yangınla mücadele ederken şimdi artık orman teşkilatı her yerde bütün Türkiye satında faaliyet gösterir hale geldi. Okul bahçelerini çiçek gibi yapıyoruz. Hastane bahçeleri, mezarlıklar, yol kenarları her tarafı ağaçlandıracağız. Belediye başkanlarına, muhtarlara ne kadar fidan istenirse verilecektir. Artık her şey millet için düsturu ile hareket ediyoruz\" dedi.



GELİR GETİRİCİ TÜRLER EKİLECEK

Ormanlık alanlara vatandaşlara gelir getirici ceviz, badem ve bölgede yetişen ağalar dikileceğini belirten Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

\"49 yıllığına 3 yıllık bakımı bizden yeri, geliri özellikle vatandaşa ait olmak üzere veriyoruz. Neden? Devlet ormancılığından, millet ormancılığına geçtik. Tapulu arazisi olup da bakamayan vatandaşlara, özellikle orman köyünün yakınında ise yüzde 65’i devletten hibe, yüzde 35’ide kendisine ait olmak üzere orayı ağaçlandırmak üzere bir seferberlik yapıyoruz. Bunun için en yakın işletme müdürlüğüne müracaat edin, inşallah bunu da gerçekleştireceğiz.”

Konuşmanın ardından 5 aileye gelir getirici tür, 5 aileye de ORKÖY sertifikası verildi. Törenin ardından Bakan Eroğlu, vatandaşlarla birlikte sahur yaptı.

