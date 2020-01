Bakan Eroğlu: Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafı senaryo (2)

BÜYÜK TAARRUZ VE ZAFER HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'ın Şuhut İlçesi\'nde Büyük Taarruz ve Zafer Haftasının 95\'inci yıldönümü kutlamalarına katıldı. Kutlama törenleri Büyük Taarruz\'un planlarının yapıldığı Atatürk Evi\'nden başladı. Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak yürüyüşe atlı birlikler de katıldı. At üstünde o dönemin askeri üniformalarını giyen askerler, katılımcıları hem duygulandırdı, hem de geçmişte kısa bir yolculuğa çıkardı. Bakan Eroğlu ve protokol üyeleri vatandaşların da katıldığı, önde atlı birlikler ve mehteran takımının olduğu kortejle Şuhut Stadyumu\'na kadar yürüdü. Buradaki törene Bakan Eroğlu\'nun yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar milletvekilleri Ak Parti Ali Özkaya, Hatice Özkal, CHP\'li Burcu Köksal, MHP\'li Mehmet Parsak, Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BÜYÜK TAARRUZ\'U ANLATAN TİYATRO OYUNU AYAKTA ALKIŞLANDI

Stadyumdaki kutlama töreni Beyaz Düşler Tiyatro topluluğunun sergilediği ve Büyük Taarruz\'u anlatan oyunla başladı. Düşmana karşı verilen mücadele ve mücadele sırasında çekilen sıkıntıları anlatan oyun, duygusal anlar yaşattı. Bakan Eroğlu, temsilin sonunda oyuncularla fotoğraf çektirdi.

\'İKİ DEFA GAZİ OLAN MECLİSİMİZ VAR ARTIK\'

Törende konuşan Bakan Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'ın, 95 yıl önce yok edilmek istenen bir milletin kahramanlık destanının yazıldığı, şehit kanları ile yoğrulduğu mübarek topraklar olduğunu söyledi. Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

“Bizi bu topraklardan atmak için yıllardır mücadele ediyorlar. Bu kahraman milleti topla, tüfekle, silahla yenemediler. Batılı ülkeler 1699 Karlofça Anlaşması\'ndan itibaren yeni bir planı devreye koymaya çalışıyor. Adına \'Şark Meselesi\' dedikleri, böl, parçala ve yut taktiğini kullanmaya çalışıyorlar. Önce 93 Harbi, ardından Trablusgarp Harbi, ardından Balkan Harbi ve büyük destan yazdığımız Çanakkale Harbi. Anadolu insanı Çanakkale ve öncesinde mücadele verdiği harplerimizde yorgun ve fakir düşmüştür. Anadolu insanı evlatlarını cephelerde vatan için, millet için feda etmiştir. Neredeyse yaşlılardan ve çocuklardan başka Anadolu\'da kimse kalmamıştır. Nitekim Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun\'a çıkmış ve Erzurum, Sivas kongreleri neticesinde 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış. Neticede bu Gazi Meclis Harbi yönetmeye başlamıştır. Şimdi geçmişte gazi olan Meclisimiz 15 Temmuz\'da ikinci defa gazi unvanına sahip olmuştur. İki defa gazi olan Meclisimiz var artık.\"

\'SU UYUR, DÜŞMAN UYUMAZ ATASÖZÜ 15 TEMMUZ\'DA GERÇEKLEŞTİ\'

15 Temmuz\'da Kuvay-i Milli\'ye ruhunun tekrar canlandığını kaydeden Bakan Eroğlu, \'su uyur, düşman uyumaz\' atasözünün 15 Temmuz\'da gerçekleştiğini ifade etti. Bakan Eroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Bin yıldır bu topraklara göz diken düşmanlarımız, her fırsatta içimizde hainler ile işbirliği yaparak istikbalimize kastetmenin fırsatını kollamışlardır. PKK, FETÖ, ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile aziz milletimizin huzurunu bozmanın gayreti içindedirler. Ama bu hainlerin karanlık kalplerinin ve gözlerinin göremediği bir gerçek var; o da bu millet geçmişini hiçbir zaman unutmadı ve bu ruhla geleceğine uzanan elleri her daim kökünden kesecektir.Dolayısıyla 15 Temmuz\'da da bu kararlılığını göstermiştir, bu bakımdan ben ülkemizin her köşesinden gelen gençlerimizi tebrik ediyorum, yürüyüşümüz kutlu olsun. 95 yıl önce Şuhut\'ta Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları Büyük Taarruz\'un planlarını hazırlamış ve 95 yıl önce bugün kahraman ordumuz Kocatepe\'ye yürümüştür. İşte bu yol zafer yoludur, zafere giden yoldur. Bizim milletimiz kahraman bir millettir. Hiçbir şekilde esaret altında kalmamış olan dünyadaki tek millet, Türk milletidir. Başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman askerlerimizi şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.\"

Bakan Eroğlu ve protokol üyeleri buradaki törenin ardından 19 kilometrelik Zafer Yürüyüşü\'nün başladığı Çakır Köy\'e geçti.

