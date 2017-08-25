Bakan Eroğlu: Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafı senaryo

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \'Adalet yürüyüşü\' sırasında yemek yerken çekilen atletli fotoğrafının hazırlanmış bir senaryo olduğu belirterek, \"Böyle atletle algı yönetmek mümkün değil. Bu millet de bunu yemez\" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar\'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret sonrasında basın toplantısı düzenleyen Bakan Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \'Adalet yürüyüşü\' sırasında yemek yerken çekilen atletli fotoğrafını eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu\'nun atletle çekilen fotoğrafının hazırlanmış bir senaryo olduğuna inandığını belirten Bakan Eroğlu, \"Doğrusunu isterseniz bir muhalefet partisi liderine yakıştıramadım. Bu konuda fazla söylenecek bir şey yok. Bu işler ciddiyet gerektiren işler diye düşünüyorum. Böyle atletle algı yönetmek mümkün değil. Bu millet de bunu yemez\" dedi.

\"YANGINLA MÜCADELEDE AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDA BİRİNCİYİZ\"

Orman yangınlarını konusunda da değerlendirme yapan Bakan Eroğlu, ileri teknoloji kullanan Türkiye\'nin birçok ülkeye yardıma gittiğini söyledi. Türkiye\'nin orman yangınlarıyla mücadelede Akdeniz ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığına dikkati çeken Bakan Eroğlu, şunları kaydetti.

\"İleri bir teknoloji kullanıyoruz ve yangınları kısa bir sürede söndürüyoruz. Dünyada ilk altı ülke arasına giren bir teknolojimiz var. Tabi bu durumda çevremizdeki ülkelerde meydana gelen yangınlarda da bizden destek istiyorlar. Geçmişte İsrail, Rusya, Yunanistan, Makedonya, Bosna Hersek, Gürcistan gibi ülkeler bizden yardım istedi, gönderdik. Bu sene de Gürcistan yetkilileri Cumhurbaşkanımızdan yardım istedi. Orada taşlık ve kayalık, sarp bir bölgede büyük bir yangın var. Bizden hava desteği istediler. Biz de 2 helikopter ve 1 uçak gönderdik. Yangın muhtemelen bugün yarın söndürülür. Ekibimiz de geri döner.\"

AFYONKARAHİSAR\'A 5 MÜJDE

Bakan Eroğlu, daha sonra resmi ve dini bayramlarda Afyonkarahisar\'da gelenek hale getirdiği 5 yatırım projesini açıkladı. Afyonkarahisar\'da her dini ve milli bayramda 5 müjde açıkladığını belirten Eroğlu, \"Dazkırı Çiftlik Barajı, Sandıklı Ekinhisar Göleti ve Sulaması, Çobanlar Taşkın Koruma tesisi, Zafer Çarşısı ve Yöresel Ürün Satış birimleri, Dinar Haydarlı Çok Programlı Anadolu Lisesi yeni müjdelerimiz\" dedi.

Bakan Eroğlu, toplantının ardından İscehisar İlçesi\'ne geçti.

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