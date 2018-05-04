Bakan Eroğlu: Kılıçdaroğlu, İnce'yi ekarte etmek için böyle bir formül buldu (2)

EROĞLU, ISPARTA\'DA 4\'TE 4 İSTEDİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Burdur\'daki programının ardından Isparta\'da bazı tesislerin açılış ve temel atma törenine katıldı. Bakan Eroğlu\'nu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı MHP\'li Yusuf Ziya Günaydın, Ak Parti İl Başkanı Osman Zabun, bürokratlar ve halk karşıladı. Valilik Göl Toplantı Salonu\'nda basın toplantısı düzenleyen Bakan Eroğlu, Isparta\'ya bugüne kadar 104 müjde verdiklerini, bunlardan 73 tanesinin gerçekleştiğini, 31 projenin de devam ettiğini açıkladı. Eroğlu, bu 104 projenin toplam maliyetinin 9 milyar TL olduğunu kaydetti.

Isparta\'nın güller, göller diyarı olarak bilindiğini ancak bundan sonra yaptıkları göletler ile \'göletler diyarı\' olarak da anılacağına işaret eden Bakan Eroğlu, yapılan baraj ve göletler sayesinde tarım arazilerinin büyük bölümünde sulu tarıma geçildiğini, üretimin de arttığını ifade etti.

Yeni tesisler ve kapalı devre sulamalarında büyük hedefleri olduğunu kaydeden Bakan Veysel Eroğlu, \'Amacımız 1 milyon metrekare araziyi daha kapalı devre sulama sistemine almak. Bu sayede 1 milyar liralık üretim artışı bekliyoruz. Bu muazzam bir rakam\" diye konuştu.

Basın toplantısının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'ndaki tören alanına geçen Bakan Eroğlu, 9 baraj ve sulama göleti, 6 kapalı devre sulama sistemi, 13 taşkın koruma tesisi, bir milli park koruma tesisinin temelini attı. Bakan Eroğlu, bu tesislerin toplam bedelinin 295 milyon lira olduğunu açıkladı. Törenin ardından esnafı ziyaret eden Bakan Veysel Eroğlu, Ak Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

4\'TE 4 İSTEDİ

Başından gül yaprakları dökülerek karşılanan Bakan Eroğlu, burada yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinde parlamentoda sayı üstünlüğünün önemine dikkati çekti. Isparta\'nın demokrasi şehri olduğunu ve yine doğruyu seçeceğine inandığını söyleyen Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminden endişelerinin olmadığını ilk turda yüzde 50+ 1 oyu alacaklarına inandığını söyledi. Milletvekili seçiminin de çok önemli olduğunu ifade eden Veysel Eroğlu, \"Eski sistemden daha özgür bir parlamentoda sayı üstünlüğü mutlaka önem arzediyor. Nasıl olsa Cumhurbaşkanını seçtik deyip ipin ucunu salmayalım. Isparta\'nın 4 milletvekili var. Burada 4\'te 4 yapmanızı istiyorum\" dedi.

\'KİRLİ OYUNLARI BOZDU\'

Türkiye\'yi ele geçirmek isteyenlerin yıllardır kirli oyunlar içinde olduğunu iddia eden Bakan Eroğlu, \"Her oyunlarını siyasi deha Recep Tayyip Erdoğan tek tek bozdu. Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonları büyük cesaret isteyen hareketlerdi. Bunları yaptık ve oyunları bozuldu. Son olarak seçimi öne sürdüler. \'Acaba seçim ortamında huzurlarını kaçırır mıyız?\' dediler, \'Hodri meydan\' dediler. \'Hodri meydansa hodri meydan\' dedi sayın Cumhurbaşkanımız ve seçim kararı aldı. Biz bütün milletvekilleri olarak adayımızı belirledik. Onlar ise \'çatı adayı\' dediler. O da çöktü. Neredeyse mikroskopla aday aradılar\" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu partideki programın ardından memleketi Afyonkarahisar\'a geçti

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)



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