Bakan Eroğlu, İzmir adayının adını karıştırdı

İzmir'de Kocaoğlu'na ağır eleştiriler yönelten Bakan Eroğlu, AKP adayı Taha Aksoy'u gazeteci Taha Akyol'la karıştırdı



Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu `Beceriksiz', `Yalan söylüyor' ve `İzmir'i köye çevirdi' sözleriyle eleştirdi.



Eroğlu, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Taha Aksoy ile Milliyet Gazetesi Yazarı Taha Akyol'un adlarını karıştırdı ve ``Taha Akyol, İzmir için muhteşem bir başkan. Kendisini yakından tanıyorum. Çalışkan gayretli biri' sözleriyle gaf yaptı.



Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaretinde, İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nu hedef aldı. Eroğlu, yerel yönetimlerin yapması gereken hizmetleri kendilerinin yaptığını öne sürerek, ``Yerel yönetimlerin beceriksizliklerinden yapamadıkları hizmetleri hükümetimiz yapıyor'' dedi. Erdoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sudaki arseniği aylarca gizlediğini ileri sürdü.



Bakan Erdoğlu, Çamlı Barajı tartışmaları için ``Sonuçta Çamlı Barajı'nı yapmak istiyorsanız yapın. Geçmişte DSİ'ye başvurmuşlar `yapın' demişiz. Sonradan biz `vazgeçtik' diye yazı yazdılar. Ne zaman su problemi olunca tekrar yapmak istediklerini ifade ettiler. Biz de dedik ki `yeniden ölçümler yaparak Çamlı Barajı'nın planlamasını değerlendirmek lazım. Geçmişteki kadar su yok muhtemelen üçte biri kadar su var. Baraj fizibl olmayacak. Bunun yerine biz zaten Gördes Barajı'nı yapalım' dedik. Ama onlar bunu siyasi bir malzeme olarak kullandılar. Hatta ben de 1/ 100 binlik planlara Çamlı Barajı'nı işledim. Yapmak istiyorlarsa planlamasını yenilesinler yapsınlar diye de yazı yazdım. Ama şu ana kadar hiçbir hareket yok. Ama bunu `işte biz baraj yapacaktık. Hükümet izin vermiyor' demişlerdi'' dedi.



'Gördes Barajı'nın isale hattını da yapmadılar'



Bakan Eroğlu, 2010 yılında bitecek Gördes Barajı'nın yapımını hızlandırarak 2008'e hizmete açtıklarını ancak yerel yönetimin isale hattını yapmadığını belirterek, ``Başbakan `İzmir'in su sorununu kökünden biz halledelim. Bir zahmet isale hattını da sen yap' dedi. Biz de 19 Mart'ta ihaleye çıkıyoruz. İlk boruyu döşediğimizde bitireecğimz tarihi de açıklayacağız. Fark burada. Onlar yıllarca konuşuyor ancak sonuç alınamıyor'' dedi.



Adayının adını yanlış söyledi



Bakan Eroğlu, Başkan Kocaoğlu'nun `Seferihisar Gelinalan Barajı'nı da biz yapacağız' dediğini öne sürerek, ``Bu bizim projemiz, planlamasını yapan biziz. Hayret ediyorum bu şekilde yalan söylenmemesi gerekir'' dedi. Erdoğlu, çarpık yapılaşma, bitmeyen metro inşaatı ve yeşil alan azlığı nedeniyle kenti köye çevirdiklerini öne sürdü. Eroğlu, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Taha Aksoy'la, Milliyet Gazetesi Yazarı Taha Akyol'ı karıştırdı ve ``Taha Akyol İzmir için muhteşem bir başkan. Kendisini yakından tanıyorum. Çalışkan gayretli biri. Partimiz için çok isabetli bir tercih. Onun gayreti hükümetin desteğiyle İzmir'i vizyon kent yapacağız'' dedi.



Kocaoğlu'ndan davet bekliyoruz



AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Başkan Kocaoğlu'ndan metroya Üçyol'dan inip, Üçkuyular'dan çıkmak için davet beklediklerini belirterek, ``Bize `Taha Bey gelsin ne kadar metro yaptığımızı görsün, birlikte metroya inelim' demişti. Hala kendisinden davet bekliyoruz'' deyince Bakan Eroğlu da ``Arzu ederse Gördes Barajı'ndan girelim, İzmir'den çıkalım'' dedi.



Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir Valisi Cahit Kıraç'ı makamında ziyaret etti. Kıraç, Eroğlu'na İzmir Saat Kulesi'nin gümüş rölyefini hediye ederken, Eroğlu'da Vali'ye çini tabak verdi







