Bakan Eroğlu: İstanbul'u dikey olarak değil, yatay olarak hazırlamamız gerekir

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Nevşehir’de gerçekleştirilecek 17 milyon lira bedelli 4 tesisin temeli, Bakan Veysel Eroğlu\'nun katıldığı törenle atıldı. Bakan Eroğlu, son dönemlerdeki İstanbul ile ilgili tartışmalara değinerek, \"İstanbul\'u dikey olarak değil, yatay olarak hazırlamamız gerekir\" dedi.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesi Sulama yenilemesi, Acıgöl Öz Deresi, Ürgüp Damsa Çayı ve Avanos ilçesine bağlı Kalaba Çardağın Özü Deresi Taşkın Koruma olmak üzere 17 milyon lira bedelli 4 yatırımın temelinin atılması nedeniyle Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde ,Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun da katıldığı toplu temel atma töreni düzenlendi. Törenin açılışında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, her zaman olduğu gibi Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun yine Nevşehir’e eli dolu geldiğini belirtti. Ünver, gerçekleştirilecek bu yatırımların hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na Nevşehir’e kazandırılan yatırımlardan dolayı teşekkür etti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu da törene katılanlara temeli atılan yatırımlara ilişkin olarak genel bilgiler verdi. Acu, tarımsal sulamada klasik sulamanın yerini çağdaş yöntemlerle dizayn edilmiş bir sistematik yapıya kavuşturacaklarını belirterek, Nevşehir’de bu güne kadar yapılan yatırımlara ilişkin olarak da çeşitli bilgiler aktardı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Nevşehir’e karşı farklı bir sevgisinin olduğunu söyleyerek, vatandaşlardan kendilerini şehrin 4\'üncü milletvekili olarak görmeleri isteğinde bulundu. Halkın hizmetkarı olduklarını ifade eden Eroğlu, “Tüm gücümüzle hizmetkarlığını yaptığımız halkımızın emrindeyiz. Üreten, çalışkan, yiğit ve vatansever insanların şehri Nevşehir’de olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 200 yıldan beri çeşitli oyunlarla ülkemizi bölüp parçalamaya çalışıyorlar. Ama bunu asla başaramayacaklar. Allah her türlü terör örgütlerinin belasını versin. Biz Türk milleti olarak güçlü ve büyük bir milletiz. İnanıyorum ki, 21\'inci asır Türk milletinin asrı olacaktır. Ve bu asil millet 21\'inci yüzyıla mührünü vuracaktır” dedi.

\'NEVŞEHİR\'İN YOLLARI AFYON KAYMAĞI GİBİ\'

Bakan Eroğlu daha sonra 2003-2017 yıllarına yönelik olarak ülke genelinde ve Nevşehir’de yaptıkları çalışmalara ilişkin rakamsal bilgiler verdi. Nevşehir’e her geldiklerinde müjdelerle geldiklerini dile getiren Eroğlu, ormanlık alan itibariyle oldukça fakir olan Nevşehir’de 2019 yılına kadar ciddi bir ağaçlandırma seferberliği ile ormanlık alan miktarında ciddi bir artış öngördüklerini ifade ederek, bu hedefleri yerel yöneticiler ile daha yakın işbirliği içerisinde hedeflenen boyutlara ulaştıracaklarına inandığını belirtti.

Eroğlu, Nevşehir’de hükümet olarak sadece Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak hizmet vermediklerini, başta ulaştırma, eğitim ve sağlık olmak üzere diğer bakanlıkların bir büyük hizmet yarışı içerisinde hareket ettiklerini belirtti. Eroğlu \"Nevşehir hizmetlerin en iyisine layık. Sadece kendi bakanlığımız olarak değil diğer bakanlıklar da etkin yatırımlar yürütüyor. Ben her zaman söylüyorum, Nevşehir’in yolları inanın Afyon kaymağı gibi oldu\" dedi.

\'İSTANBUL\'U YATAY HAZIRLAMAK GEREK\'

Ak Parti İl binasında ise gazetecilerin sorusu üzerine İstanbul\'daki yeşil alanların azaldığı sorusuna Bakan Eroğlu şöyle cevap verdi:

\"Dikkat ederseniz İstanbul\'da emsalin arttığı yerler Şişli, Kadıköy, Beşiktaş Sarıyer, bu CHP’nin hakim olduğu ilçeler. Bunlar eskiden beri plansız şekilde gidiyor. Netice olarak İstanbul’da Cumhurbaşkanı şunu demek istedi. Acaba onları bir şekilde engellemek mümkün olabilir ama mahalli idarelerin kendi yetkileri vardı, onu özellikle vurgulamak istiyor. Şu anda İstanbul\'un yüzde 50’si il hudutları yüzde 50’si yeşil alan, dünyada yüzde 50’si orman olan bir şehir yok. Eskiden yol kenarında orta refüjlerde dikili ağaç yoktu. Ben İstanbul\'u çok iyi bilen bir kişiyim yıllarca İstanbul Teknik Üniversitesi\'nde öğretim üyeliği, profesörlük yaptım. Arkasından İSKİ Genel Müdürlüğü yaptım. Dolayısıyla İstanbul\'u biliriz. İstanbul\'da eski CHP yönetimi her şeyi kurutmuş ağaçları bile kurutmuş. Ama biz şu anda hem Orman Su İşleri Bakanlığı hem de büyükşehir belediyesi Sayın Cumhurbaşkanımız başkan iken kurduğu ağaç ve benzer A.Ş. her yıl milyonlarca fidanı üretiyor. İstanbul\'da şu anda bakın bütün yol kenarları açık alanlar okul bahçeleri ağaçlandırılmıştır. Geçen yıl Nisan ayında 10 ilçede hatta bu CHP’li belediyeler muhalefet belediyelerde ağaç falan olmadığı için orda her bir ilçede 10 bin fidan dağıttım vatandaşa hiç olmazsa siz ağaçlandırın dedim ikisi hariç 8 tanesi CHP’nin özellikle belediyesi olan ilçelerdi. Dolayısıyla biz orayı yeşillendiriyoruz. Ama İstanbul’u dikey olarak değil yatay olarak hazırlama gerekir.\"

\'İSTANBUL\'U KENTSEL DÖNÜŞÜMLE DAHA GÜZELLEŞTİRECEĞİZ\'

Bu konuya Çevre ve Şehircilik Bakanı\'nın dikkat ettiğini belirten Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

\"Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle bu şekilde yüksek katlı binalardan ziyade yatay yapılaşmak için ikaz sadedinde söyledi. Yoksa kendi belediyelerimizi çok sıkı takip ediyoruz. Tarihi eserleri ihya ediyoruz bakın Fatih’te eskiden Süleymaniye harap vaziyetteydi ne hale geldi çok güzelleşiyor. Topkapı Sarayı bizden önce tamamı hiçbir ağaç yoktu yangın riski altındaydı. İstanbul inşallah dünya başkenti güzel bir şehir, İstanbul\'u kentsel dönüşümle daha da güzelleştireceğiz. 18 milyon fidanı biz Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul\'da toprakla buluşturduk. Bir o kadar da İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı ve diğer kurumlar ağaçlandırdı.CHP’li Belediyelerin Şişli\'deki dikilen o gökdelenlere bir bakarlarsa, Beşiktaş’taki, Sarıyer\'deki o zaman daha iyi değerlendireceksiniz. İlçe ilçe değerlendirecekseniz. Beykoz çiçek gibi, bahar ayında erguvanlar gibi, bunu mukayese ederseniz söylenmek istenen budur. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da buna açıklama getirmiştir. Meselenini özü bu. Şu mesajı vermek istiyorum bütün şehirler bizim Başka Türkiye yok. Gelin hep birlikte ağaçlandıralım. Marka şehirler oluşturalım Geçen seçimde bizim sloganımız marka şehirlerdi. Bakın Nevşehir’de 13 yılda muhteşem bir dönüşüm oldu bunları dikkate alalım. Çevre deyince en çevreci hükümet biziz, en fazla ağaçlandırma yapan hükümet biziz, bakın bunu ben söylemiyorum, özellikle birleşmiş milletlere sorun Allah aşkına. Türkiye ağaçlandırmada pek çok ülkede orman alanlarında 1.5 milyon hektar, 15 milyon dekar arttı. Bizim hükümetimiz döneminde.\"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Murat Göktürk, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mazhar Bağlı ve belediye başkanlarının katılımıyla Acıgöl Öz Deresi, Ürgüp Damsa Çayı ve Avanos ilçesine bağlı Kalaba Çardağın Özü Deresi Taşkın Koruma tesislerinin temeli, platformda oluşturulan sembolik butonlara basılarak atıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu daha sonra \'Okullar Hayat Buluyor\' projesi kapsamında Merkez Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde fidan dikimine katıldı.



