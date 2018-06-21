Bakan Eroğlu: İşsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklanıyor

Seçim kampanyası kapsamında Afyon'da bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Türkiye’deki işsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklanan işsizlik” dedi.

Bakan yaptığı açıklamada insanların kendisinden iş istediğini aktarırken “Afyonkarahisar’da ve Türkiye’deki işsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklanan işsizlik. Bunu özellikle söylüyorum. Gelsin kim istiyorsa burada, matbaada veya mermer fabrikasında çalışsın. Buradaki çağrı merkezi kaç kişi çalıştırıyor? Ama Afyonkarahisar’da iş beğenmedikleri için dışarıdan 350 kişi günlük çağrı merkezine çalışmaya geliyor. Kusura bakmayın" diye konuştu.

'İş istiyorum' diyenlere şaşırdığını belirten Bakan Eroğlu ''Nasıl iş istiyorsun? ‘Masa başında oturacağım. Bilgisayar, telefon olsun yeter.’ Tamam da böyle bir iş yok artık. Üretmek gerekiyor. Dünyada böyle bir şey de yok. Ben bile masa başında oturmuyorum. Bakanlıktaki bütün bölge müdürleri masa başında yok. Herkes arazide. İşletme müdürüm burada. Mesai mefhumu yok.” dedi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 18 Haziran 2018 günü açıkladığı Mart 2018 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırmasını verilerini değerlendirmiş, gerçek işsiz sayısının 6 milyonu geçtiğini açıklamıştı.

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'da TÜİK verilerilerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek ''bu rakama, “İş bulma ümidi olmayan, mevsimlik çalışan ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar dahil işsizler dikkate alınarak gerçek işsizlik rakamına bakıldığında bu oran yüzde 17.23. Eksik istihdam ve yetersiz istihdam edilenleri de katarak baktığımızda ise geniş tabanlı işsizlik rakamı yüzde 19.96” açıklamasında bulundu.