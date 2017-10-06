Bakan Eroğlu: Her türlü teknolojiyi yakalayacak gücümüz var

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye\'nin savunma teknolojisinde önemli mesafeler katettiğini belirterek, \"Uzun menzilli füzeler, Türkiye\'ye yönelen füzelerin havada tahrip edilmesine varıncaya kadar, savunma sanayinde, otomotiv sanayinde, tıp alanında her türlü teknolojiyi yakalayacak gücümüz var. Bunu da yapmamız gerekir\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi\'nin (AKÜ) akademik yıl açılış törenine katıldı. AKÜ Atatürk Kongre Merkezi\'ndeki törene Bakan Eroğlu\'nın yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Jandarma Alay Komutanı Albay Orhan Sırma, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, daire müdürleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

AKÜ tanıtım filmi gösterimiyle başlayan törende konuşan Bakan Eroğlu, akademik yıl açılış dolayısıyla ilk dersi verdi.

Bakan Eroğlu, gençliğine önem vermeyen ülkelerin tarihten silinmeye mahkum olduğunu, gençliğine önem veren, onları yetiştirip, geleceğe iyi hazırlayan ülkelerin ise mutlaka kalkındığını söyledi. Türkiye\'nin büyük bir devlet olduğunu, mutlaka geleceğe mührünü vurması gerektiğini belirten Bakan Eroğlu, \"Dünyada bir yarış var. Özellikle ülkemiz stratejik coğrafya üzerinde. Bu vatanı ele geçirmek için büyük gayretler var. 200 yıldır böyle. Gerçekten çok güçlü olmak durumundayız. Bu topraklarda ayakta kalabileceksek, şanlı bayrağımız ilelebet dalgalanacaksa sizlerden çok şey bekliyoruz sevgili gençler. Dolayısıyla geleceğe mührü vurmanız gerekir diye düşünüyorum\" diye konuştu.

YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİ VE SAVUNMA SANAYİ

Bakan Veysel Eroğlu, saha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. \"Yerli otomobil üretiminde üniversitelere, öğretim üyelerine bir çağrınız olacak mı?\" şeklindeki soru üzerine Eroğlu, Türkiye\'nin ileri teknolojiyi yakalaması gerektiğini, bu potansiyelinin de olduğunu bildirdi. Yerli otomobil dışında Türkiye\'nin uzayda da yerini alması gerektiğine değinen Veysel Eroğlu, \"Savunma teknolojisinde önemli mesafeler katettik ama daha da katedeceğimiz mesafeler var. Mesela uzun menzilli füzeler, Türkiye\'ye yönelen füzelerin havada tahrip edilmesine varıncaya kadar, savunma sanayinde, otomotiv sanayinde, tıp alanında her türlü teknolojiyi yakalayacak gücümüz var. Bunu da yapmamız gerekir. Dolayısıyla hocalarımızın bilhassa hibrit dediğimiz, elektrik ve aynı zamanda akaryakıtla çalışan otomobilleri geliştirmelerinde fayda var. Çünkü akaryakıtta, petrolde dışa bağlıyız. Dışa bağımlılığı azaltmak için buna gayret etmemiz gerekiyor.\"

Bakan Eroğlu, yeni teknolojiler ve bilhassa yazılım konusunda da dışa bağımlılığın en aza indirilmesi için herkesin gayret göstermesi gerektiğini söyledi.

Bakan Eroğlu, programın ardından beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte üniversite öğrencilerine aşure ikramında bulundu.



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