Bakan Eroğlu güneş enerjisiyle çalışan arabayı test etti

T24

Bakan Eroğlu’ndan tam not

İlk kez Antalya’da



Ekonomi ve çevre dostu

Dünyada pazar lideri

Sateksolar Yönetim Kurulu Başkanı Ayfer Gülüm, Çevre Bakanı Veysel Eroğlu’na güneş enerjisi panellerinin arabaları nasıl şarj ettiğini ve kurumlara hem ekonomik hem de çevreye duyarlı bir sistem olduğunu anlattı. Türkiye’de Sateksolar tarafından satışı ve dağıtımı gerçekleştirilen SolarDrive güneş panelleri Hotel Equipment 2011 Fuarı’nda görücüye çıktı ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.Türkiye’de güneş enerjisi ve yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrik, sıcak su, su pompalama ve su arıtma sistem çözümleri sunan Sateksolar, golf ve servis arabalarına monte edilebilen, güneş enerjisiyle çalışan panellerin Türkiye’de ilk defa satışına başladı. Depoladığı güneş enerjisiyle bulutlu havalarda bile araçların çalışmasını sağlayan bu teknoloji harikası ve çevre dostu paneller, ilk kez Hotel Equipment 2011 Fuarı’nda görücüye çıktı.Sateksolar, dünyada seçkin oteller, golf kulüpleri, tatil köyleri, marinalar ve çağdaş belediyecilik anlayışıyla hizmet veren belediyeler tarafından tercih edilen elektrik enerjisiyle çalışan golf ve servis arabalarının tavanına monte edilen SolarDriveSolar Roof Kits adı verilen panelleri ilk kez Antalya’da turizm profesyonellerine tanıttı.Sateksolar Yönetim Kurulu Başkanı Ayfer Gülüm fuarda düzenlediği basın toplantısında SolarDrive güneş panelleri takılan golf ve her türlü servis arabalarının yüksek performansla çalıştığını, bulutlu havalarda bile depolanan güneş enerjisini kullanabilen araçların kurumlara önemli bir avantaj sağladığını söyledi. Elektrik prizine takılmadan güneş enerjisiyle aküsünü şarj eden araçlar hem çevre dostu hem de oldukça ekonomik faydalar sağladığına dikkat çeken Gülüm, araçların bu sayede motorlarını hiç durdurmadan daha uzun mesafe sürüş imkanı sağladığını ve akü ömrünü uzattığını anlattı.SolarDrive Global Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Erik Andersen iseSolarDrive panellerinin benzersiz tasarımı ve teknoloji harikası özellikleri ile dünyada sektör lideri olduğunu söyledi. Dünyanın her yerindeki farklı model ve markalarda üretilmiş golf ve servis araçlarına kolaylıkla monte edildiğini belirten Andersen, “SolarDrive monte edilen golf ve çok amaçlı servis araba filoları başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Asya ve Avrupa’nın en prestijli golf kulüplerinde ve sahalarda sorunsuz ve mükemmel bir şekilde hizmet vermektedir” dedi.Sateksolar standı, Hotel Equipment 2011 Fuarı Hall 2, 4H1 numaralı bölümde bulunmaktadır.