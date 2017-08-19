Bakan Eroğlu: Diyarbakır'da artık huzur iklimi var

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Diyarbakır\'da yaptığı konuşmada, \"Diyarbakır\'ın terörle anılması algısını değiştirelim. Diyarbakır\'a geldiğimde teröre rastlamadım. Çünkü kent artık tamamen terörden temizlendi. Artık huzur iklimi var. Bunu basının duyurmasını istiyoruz. Buraya millet artık gelsin. Her türlü desteği vereceğiz\" dedi.

Diyarbakır\'da yapılacak 167 milyon lira maliyeti olan 5 tesisin temelini atmak üzere kente genel Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, beraberindeki TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ile birlikte Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nu makamında ziyaret etti. Valilik toplantı salonunda yetkililerden birifing alan Bakan Eroğlu, burada yaptığı konuşmasına Kürtçe \'Allah razı olsun\' diyerek başladı. Bakan Eroğlu, \"İnşaatı yapılan sulama tesisi 3 yıl işletecek ve parasını da devlet verecek. Böylece hiç arıza olmadan bu barajlardan çiftçilerimiz yararlanacak. Başlar Barajı sulama şebekesiyle 38 bin 200 dekar arazi sulanacak. Buradan çiftçilerin geliri ise yıllık 18 milyon. Kuruçay Barajı\'nda ise yıllık 24 milyon gelir elde edilerek, 50 bin 300 dekar arazi sulanacak. Toprak muhafaza, rehabilitasyon ve yeşil kuşak çalışması, yaban hayatı kurtarma rehabilitasyon merkezi için tesisler kurulacak. Böylece buraya 167 milyon liralık bir yatırımla geldik. Bu yatırımın bütün ülkemize hayırlı olmasını niyaz ediyorum\" diye konuştu.

\'HAİNLER BU BÖLGE HALKININ KALKINMASINI İSTEMİYOR\'

Yapımı devam eden ve defalarca terör saldırısına uğrayan Silvan Barajı ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Eroğlu, \"Silvan Barajı ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Silvan Barajı bölgeye hayat verecek en büyük barajdır. Atatürk Barajı\'ndan sonra en çok alanı sulayacak baraj. Nedense hainler bu bölge halkının, kardeşlerimizin kalkınmasını istemiyor. Defalarca şantiyeden adam kaçırdılar. Baraj çalışmasında yer alan araç ve gereçleri yaktılar. Yolları kesip, bomba koydular. Tüm bunlara rağmen bölgedeki kardeşlerimiz için ne pahasına olursa olsun, bu projeyi yapacağız. Çünkü bunları başkaları için değil, buradaki kardeşlerimiz için yapıyoruz. Hainlere fırsat vermeyeceğiz\" dedi.

\'DİYARBAKIR TAMAMEN TERÖRDEN TEMİZLENDİ\'

Diyarbakır\'ın terör algısının giderilmesi için basın mensuplarına çağrıda bulanan Bakan Eroğlu, kentte yaptığı ziyarette teröre rastlamadığını söyledi. Diyarbakır\'ın inanç turizimnde önemli bir şehir olduğunu aktaran Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

\"Burası güzel bir şehir. İnanç turizmi için çok önemli bir şehir. Mutlaka herkesin Diyarbakır\'ı görmesi lazım. Herkesin bu peygamberler tabiat parkına gitmesi lazım. Buradan bütün Türkiye\'ye sesleniyorum. Gelin, buradaki peygamberle tabiat parkında dua edin. Basın mensuplarına sesleniyorum, Diyarbakır\'ın terörle anılması algısını lütfen değiştirelim. Diyarbakır\'a geldiğimde teröre rastlamadım. Çünkü kent artık tamamen terörden temizlendi. Artık huzur iklimi var. Bunu basının duyurmasını istiyoruz. Buraya millet artık gelsin. Her türlü desteği vereceğiz. Yatırımcı, sanayici ve işadamı gelsin. Diyarbakır\'ın bahtı açık. Zaman kaybetmesinler. Kentin tarih ve ilimin merkezi olduğunu yansıtalım. Basından bu konuda talepte bulunuyorum. Bizim yaptığımızı ister anlatın, ister anlatmayın, ama bu algıyı deştirmenizi rica edeceğim, lütfen bu konuda söz verin.\"

Valilikte yaptığı açıklamanın ardından Bakan Eroğlu ve beraberindekiler Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi\'nde düzenlenen toplu temel atma törenine katıldı.

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