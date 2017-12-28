T24 LogoT24 Logo
Gündem

BAKAN EROĞLU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA YAPTIĞI ARITMA TESİSİ DİYALOĞUNU ANLATTI

Haber: Özgür Deniz KAYA - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, atık sular nedeniyle CHP'li belediyelere ceza kesilmesini önerdiğini; ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ceza kesmekle olmaz

28 Aralık 2017 16:20

Haber: Özgür Deniz KAYA - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, atık sular nedeniyle CHP\'li belediyelere ceza kesilmesini önerdiğini; ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \"Ceza kesmekle olmaz. Oraya tesis kurun\" talimatı verdiğini söyledi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"Belediyelere ceza kesmekle olmaz, bunu siz yapın\" talimatı sonucu Marmara Bölgesi\'nde bulunan Ergene Havzası\'nda 13 adet atık su arıtma tesisi kurulduğunu açıkladı.
Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı: \"Ergene ile ilgili Cumhurbaşkanımız bir gün beni aradı. Oradaki fotoğrafları televizyonda görmüş. Veysel Hoca dedi, Ergene\'nin hâli ne olacak? Ben de dedim ki \'Artık ceza keseriz. Atık su arıtma tesisi yapmayalım. Belediyelere ceza keseriz. Bunların hepsi CHP\'li belediye.\' Dedi ki, \'Ceza kesmekle olmaz. Bunu siz yapın\'. Biz buradaki bütün belediyelere 13 tane atık su arıtma tesisini yaptık. En son Keşan\'dakini de 29 Kasım\'da tamamladık. Burada bütün atık su arıtma tesisleri bitti. Sanayidekileri de önümüzdeki yıl bitiriyoruz.\"

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun konuşması
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberDeniz KAYAKamera Harun UYANIKDHA OrmanSuBakanı Veysel EroğluCHPCumhurbaşkanı ErdoğanOrayaOrmanBakanı Veysel Eroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMarmara BölgesiErgene HavzasıBakan Eroğlu Cumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24