Bakan Eroğlu: Çok şükür bıyıkları kurtardık

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yazın 3 ay boyunca kuraklık nedeniyle çok stres yaşadığını belirterek, “İSKİ Genel Müdürü iken İstanbul’un su sıkıntısını gidermek için çok çalıştık hatta o dönemde, ‘Su kesintisi olursa bıyıklarımı keserim’ demiştim. Bunu hatırlatanlar oldu yazın. Çok şükür bu sefer de bıyıkları kurtardık. Kuraklığa rağmen vatandaşa su sıkıntısı yaşatmadık” dedi.

Nuray Babacan’ın Hürriyet’teki haberine göre, Eroğlu, TBMM’deki sohbetinde, bakanlığın su sorununa yönelik çalışmaları hakkında şunları anlattı:

“Bu yıl kuraklık nedeniyle vatandaşın susuz kalmaması için çok çaba gösterdik. Yaz döneminde 2-3 ay sıkıntılıydı. Stres altındaydık. 15 günde bir su yönetimi konusunda toplantılar yaptık, susuzluk olmasın diye sürekli yeni tedbirleri gündeme getirdik. Stresli bir dönem oldu ama ben 1994’ten beri buna alışkınım. Eylül ayı ortasından itibaren yağmurlarla birlikte rahatladık. Bu kış için bir kuraklık beklentimiz yok. Su biriktirme alanlarını da artırıyoruz. 11 yılda bu alanları (Baraj, gölet ve yeraltındaki biriktirmeler dahil) yüzde yüz artırdık. Bunu daha artırmak lazım çünkü, Türkiye su zengini bir ülke değil. Özellikle yazın, su kullanımı kişi başına 200 litreden 300 litreye çıkıyor. Sulama ve buharlaşmayı da katarsak su kısıntısı yaşanmaması için biriktirme alanlarını daha artırmamız gerekiyor. KKTC’ye su projesi tamamlanma aşamasına gelen su tutulacak barajlar bitti. Boruların imalatı tamamlandı. Döşemeye başladık. İlkbaharda bitirmeyi hedefliyoruz. Hatta suyun KKTC’deki dağıtımı projesini de biz üstlendik. Rum tarafı isterse su satarız. Ama buna hükümetimiz karar verir.”