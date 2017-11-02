Bakan Eroğlu: Bu coğrafyada ayakta kalmanın yolu güçlü olmaktan geçiyor

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Hakkari\'deki terör saldırısında 6 asker ve 2 korucunun şehit olduğunu hatırlatırken, \"Şehitlerimize Allah\'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu gördüğünüz gibi güçlü olmaktan geçiyor\" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, bir dizi ziyaret için geldiği memleketi Afyonkarahisar\'da partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Bakan Eroğlu\'nun yanı sıra Ak Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Hatice Özkaldı ve Ali Özkaya, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel ve Ak Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven katıldı.

\"BU COĞRAFYA AYAKTA KALMANIN YEGANE YOLU\"

Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'nde teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 asker ve 2 korucunun şehit olduğunu belirten Veysel Eroğlu, şöyle konuştu:

\"Şehitlerimize Allah\'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum, milletimizin başı sağ olsun. Hakikaten bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu gördüğünüz gibi güçlü olmaktan geçiyor. Allah\'a şükür hükümetimiz şu anda güçlü, devletimiz güçlü, ordumuz ve emniyet teşkilatımız güçlü. Her zamandan daha güçlüyüz. Ama tabi bu coğrafyayı ele geçirmek için bazı düşman ülkeler hatta dost görünüp de düşman olanlar çok büyük oyun, hile ve desiseler peşinde. Allah\'ın izniyle onlar perişan olacak. Onların silahları kendilerine dönecek. Yani bizi yok etmek isteyen, silah verdiği, iyi terörist- kötü terörist diye tasnif ettikleri teröristler eninde sonunda onları da vuracaktır. Bu millet Allah\'ın izni ve yardımıyla o teröristleri inlerinde vurmaya devam edecektir.\"

MİLLİ SANAYİYE YATIRIM

Türkiye\'nin terörler mücadele konusunda milli savunma sanayiine yaptığı yatırımları hatırlatan Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

\"Allah\'a şükür hükümetimiz özellikle Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız gerçekten bu yerli ve milli sanayiye çok önem verdi. Bugün onlar olmasaydı, bakın bize paramızla silah vermiyor, ama bir birtakım terör örgütlerine parasız ve TIR\'larla silah sevk ediyorlar. İyi ki kendi milli savunma sanayimiz var. Özellikle insansız uçağımız, Atak helikopterimiz, Altay tankımız var. Muhteşem harp gemilerimizi denize indiriyoruz. Bu milletin karşısında hiçbir güç duramayacaktır. Yani Allah bu milletle beraberdir. Atalarımızın yazdığı destanları bu kahraman millet 15 Temmuz\'da gösterdi. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet niyaz ediyorum.\"

Bakan Eroğlu daha sonra Afyonkarahisar\'a yapılacak 5 yatırımı açıkladı. Her milli ve dini bayramda 5 müjde verdiğini kaydeden Veysel Eroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı müjdelerini; Hocalar Güre Barajı, Sinanpaşa Kırka Göleti, Emirdağ Güneysaray Köyü Taşkın Koruma Tesisi, İscehisar Spor Salonu, 32 derslikli Dervişpaşa İlkokulu olarak sıraladı.

FOTOĞRAFLI