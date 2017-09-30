Bakan Eroğlu: Bize vermedikleri silahları terör örgütlerine veriyorlar

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, \"Bize vermedikleri silahları, paramızla verilmeyen silahları maalesef Suriye\'de, Kuzey Irak\'ta bölücü terör örgütlerine veriyorlar. Bundan da şu anlaşılıyor ki, bize bizden başka dost yok\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar\'ın Şuhut İlçesi\'nde partisinin 6\'ncı İlçe Olağan Kongresi\'ne katıldı. Kongreye Bakan Eroğlu\'nun yanı sıra Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve partililer katıldı. Belediye Düğün Salonu\'nda yapılan kongrede tek aday olan Gültekin Özdemir ve listesi oylandı.

\"TERÖR ÖRGÜTLERİNE GEREKLİ CEVAP VERİLECEKTİR\"

Kongrede konuşan Bakan Veysel Eroğlu, Ak Parti hükümetinin Şuhut, Afyonkarahisar ve ülke genelindeki yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Türkiye\'nin ayakta kalmasının ve güçlü olmasının sadece ülkede yaşayan 80 milyon için değil gönül coğrafyasındaki ülkeler ve insanlar için önemli olduğunu aktaran Bakan Eroğlu, \"Şehitlerimiz var ancak PKK, PYD ve DEAŞ gibi bütün terör örgütlerine gerekli cevap verilecektir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti her zamankinden daha güçlüdür. Kendi silahlarımızı yapıyoruz, özellikle helikopterlerimizi, silahlı insansız hava araçlarımızı, kendi tanklarımız ve toplarımızı yapıyoruz. Dünyanın en gelişmiş deniz harp gemilerini indiriyoruz. Artık eskisi gibi değil belki eskiden olsa bize silah dahi vermeyeceklerdi. Ama çok enteresan, dikkati çeken bir husus var, bize paramızla verilmeyen silahları maalesef Suriye\'de, Kuzey Irak\'ta bölücü terör örgütlerine veriyorlar. Bundan da şu anlaşılıyor ki, bize bizden başka dost yok. Çünkü sadece Türkiye\'deki 80 milyon değil şu anda gönül coğrafyamızdaki bütün insanlar Türkiye\'ye bakıyor. Türkiye\'den bekliyorlar dolayısıyla son kale Türkiye\" diye konuştu.

\"AVRUPA \'BİZİ KURTARIN\' DİYE YALVARACAK\"

AK Parti\'nin iktidara geldiği dönemdeki ekonomik durumdan bahseden ve sonrasında paradan 6 sıfır atılması gibi yapılan ekonomik hamleleri anlatan Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

\"Hazinenin Merkez Bankası tamtakırdı. Allah\'a şükür Merkez Bankası\'nı dövizle doldurduk. Dahası var. Biliyorsunuz 2008- 2009 yıllarında dünyada büyük kriz oldu. Ama dünya liderimiz Cumhurbaşkanı ne dedi, \'Türkiye\'den kriz teğet bile geçmeyecek\' dedi, öyle oldu mu? Şimdi Avrupa bizi almak istemiyor. Ama inanın bu kalkınmayla belki 10- 15 yıl sonra Avrupa \'ama gelin bizi kurtarın\' diye yalvaracağına inanıyorum. Bakın bunun için ne yapacağız? Çok çalışacağız, birlikte büyük hedeflere mührümüzü vuracağız. Çünkü bu güç bu millette var. Bu şuur, bu inanç var. Bu kararlılık var. Dolayısı ile ben milletimize inanıyorum.\"

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