Bakan Eroğlu: Baraj sittin sene bitmezdi

Bakan Eroğlu, Çine Barajı’yla ilgili “Baraja her yıl ortalama 50- 90 milyon TL kaynak aktararak 2010 yılının sonunda bitme aşamasına getirdik. Aksi takdirde sittin sene bu baraj bitmezdi” dedi.



İzmir’den helikopterle Çine’ye gelen Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’na Aydın Vali Vekili Celal Ulusoy, Kaymakam Celalettin Cantürk, AKP Milletvekili Ahmet Ertürk, DSİ 21'inci Bölge Müdürü Halil İbrahim İndap ve teknisyenler eşlik etti. 1995 yılında yapımına başlanan ve bugün tamamlanma aşamasına gelen, yılda 300 milyon metreküp su tutarak 118 milyon kilowat elektrik üretecek Çine Barajı’nı inceleyen Bakan Eroğlu, ilginç ifadeler kullandı.



Eroğlu şunları söyledi:



“Çine Barajı’nda bugün gövdenin yüzde 90’ı tamamlandı. Baraj Aydın’ın Çine, Bağarası ve Koçarlı ovalarında 22 bin 358 hektarlık alanı sulayarak burada hayatın yeniden canlanmasını sağlayacak. Ayrıca ovalara yapılan 20 taşkın önleme tesisi ile bundan sonra vatandaşın mahsulleri sık sık meydana gelen sel baskınlarından zarar görmeyecek. 2004 yılında buraya geldiğimde o günkü hızla bu barajın 76 yılda bitmeyeceğini söylemiştim. Baraja her yıl ortalama 50- 90 milyon TL kaynak aktararak 2010 yılının sonunda bitme aşamasına getirdik. Aksi takdirde sittin sene bu baraj bitmezdi. Sayın Başbakanımızın talimatı ile şu ana kadar 550 milyon TL yatırım yaptık ve bitirmek için kaynak aktarmaya devam edeceğiz.”



Bürokratlar yüz vermedi



Ardından Çine Barajı Şantiyesi Brifing Salonu’na geçen Bakan Veysel Eroğlu, kapı önünde toplanan ve tokalaşmak için sıraya giren çoğunluğu bürokratlardan oluşan 45 kişilik grupla ilgilenmeden yoluna devam etti.



Açıklamalarına burada devam eden Eroğlu, yaklaşık 750 milyon TL’ye malolacak Çine Barajı’nın, taşkın koruma, sulama ve hidroelektrik üretimi alanında Türkiye’nin ender tesislerinden biri olacağını belirttti.



Bakan Eroğlu şöyle devam etti:



“Çine Barajı Aydın’ın Koçarlı, Çine, Karpuzlu, Bozdoğan ve Bağarası ovalarını sulayacağı gibi, bölgenin elektrik konusunda da önemli bir açığını giderecek. Aydın ovasının susuz kalmaması için 2010 yılının mart ayına kadar 1 ilçe, 4 belde ve 19 köyünde içme suyu sorunun çözülmesi için çalışmalar devam ediyor. Türkiye’nin her yerinde tarımı geliştirmek ve özendirmek için dev yatırımlar yapıyoruz. Bu yıl sulama için ayırdığımız bütçe tam 2.2 milyar TL’dir.”



Bölgede DSİ tarafından yapılan baraj, sulama kanalları ve taşkın önleme tesisleri hakkında bilgi veren Bakan Eroğlu, geçen yıl kuraklık nedeniyle güç durumda kalan çiftçinin borçlarının uzun vadede ödenmesi için de kolaylık sağlanacağını söyledi. Eroğlu, incelemelerinin ardından Aydın’a hareket etti.