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Bakan Eroğlu baraj faciasını değerlendirdi: Herhalde bir şey olmaz diye düşündüler

Veysel Eroğlu, Botan Çayı'nda 6 kişinin ölümününe ilişkin, yaz aylarında boğulma vakalarının olduğunu söyledi

26 Ağustos 2014 21:19

Siirt'te Botan Çayı'nda yaşanan faciayı değerlendiren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Herhalde vatandaşlarımız 'Bana bir şey olmaz' diye düşünmüş. dedi.

DHA'nın haberine göre, Bakan Eroğlu, Büyük Zafer'in 92. yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da bir gazetecinin Botan Çayı'ndaki ani su yükselmesine ilişkin sorusu üzerine Bakan Eroğlu, Alkumru Barajı'ndaki bir türbinin sabah saatlerinde, ikinci türbinin de akşam saatlerinde devreye girdiğini söyledi.

Eroğlu, ikinci türbin devreye girince suyun arttığını ve bu nedenle de daha önce bir karar alınarak, vatandaşlar dere içindeyse herhangi bir sıkıntı olmasın diye 3 noktaya hem sesli hem de ışıklı ikaz konulduğunu anlattı.

 

'Herhalde bir şey olmaz diye düşündüler'

 

Gelen bilgilerde, 15 dakika önce ikazlar yapıldığının yer aldığını belirten Eroğlu, şöyle konuştu: "Fakat, vatandaşlar nedense bir kısmı çıkmış bir kısmı da hala dere içinde kalmış. 'Herhalde bir şey olmaz' diye düşündüler, bilemiyorum. Maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 vatandaşımız bulundu, biri bulunamadı. 6 vatandaş hayatını kaybetmiş görünüyor. Acı bir hadise. Biz de gerçekten çok üzüldük. Yaz aylarında bu şekilde boğulma vakaları oluyor.

Büyükçekmece'de deniz bisikleti ile gidenler Kilyos'ta kayboldu. Haydarlı'daki, Yavuz Öztürk şehidimizin ismini verdiğimiz gölete de iki kardeş girmiş, maalesef çıkamadılar. Bunları ikaz ediyoruz ama vatandaşlar ikazları dikkate almıyor."

 

'Tahkikatlar başladı'

 

Botan Çayı'ndaki ani su yükselmesi konusunda kimlerin hatalı olduğunun araştırıldığını bildiren Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barajın işletilmesi talimatını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veriyor, özel sektör bu barajı işletiyor. Dolayısıyla gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın müfettişleri gerekse de savcılık tarafından tahkikat başladı. Şu anda geniş çaplı bir tahkikat yapılıyor. Hatta ikaz levhaları var mı yok mu, ikaz edilmiş mi edilmemiş mi, kapak mı yoksa normal bir türbin mi devreye girdi, bütün bunlar ele alınıyor. Bana gelen nota göre normalde iki türbin devreye girmiş. 16.00-16.30 civarında da ikinci türbin devreye girince su kabarmış ve oradaki vatandaşların bir kısmı maalesef hayatını kaybetti. Cenab-ı Allah'tan ölenlere rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bunlar acı hadiseler, Cenab-ı Hakk bizleri böyle acı hadiselerden mahrum eylesin."

 

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