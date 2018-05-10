Bakan Eroğlu: Balıkesir'e 25 milyar liralık yatırım yaptık

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de, 378 milyon liralık 35 tesisin temel atma ve açılış törenlerine katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık olarak Balıkesir’e 15 yılda 25 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi.

Balıkesir’e bazı tesislerin açılış ve temel atma töreni için gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ilk olarak Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti. Vali Yazıcı, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve bakanlığa bağlı kuruluşların yöneticileriyle basın toplantısı düzenleyen Bakan Veysel Eroğlu, Balıkesir’in Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın en çok yatırım yaptığı il olduğunu söyledi. Son 15 yılda Balıkesir’e 25 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade eden Bakan Eroğlu, bugün ise 378 milyon liralık 35 tesisin temel atma ve açılış törenlerini gerçekleştireceklerini belirtti.

378 MİLYON LİRALIK 35 TESİS

Balıkesir’in tarihi yatırımlara ev sahipliği yaptığını kaydeden Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balıkesir’e ayrı bir önem verdiğini söyledi. Balıkesir’e verilen sözlerin tutulduğunu belirten Eroğlu, \"Bugün Balıkesir tarihindeki en büyük temel atma ve açılış merasimini gerçekleştireceğiz. 378 milyon TL değerindeki 35 tesis. Bunların içinde çok önemli barajlar var. Yargıtay Başkanımızın memleketi olan Burhaniye\'de Reşitköy Barajı. Bu baraj için söz vermiştim, 60 yıllık bir hasretti. Bugün de o sözümü yerine getiriyorum. Susurluk\'ta Dereköy, Gönen\'de Geyikli Barajı, Marmara Adası\'nda Topağaç Barajı, Dursunbey\'de Odaköy Barajı ve Sulaması, Balya\'da Kayapınar Barajı sulaması, Dereköy, Değirmendere Barajı ve sulaması gibi bir çok tesis. Burada ormancılık faaliyetleri de oldukça fazla. Biz burada ormanları vatandaşlara açtık\" dedi.

Balıkesir’in Türkiye’de Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan en çok yatırım alan il olduğunu ifade eden Bakan Eroğlu, \"Bu bir rekor. 25 milyar TL\'lik yatırım ile Balıkesir\'de destan yazdık. Bütün tesisleri de yapıyoruz. Türkiye\'de en çok baraj ve göletin yapıldığı yer de Balıkesir. Balıkesir her şeyin en güzeline layık. Hükumetin yatırımları sırasında birinci sırada da biz yer alıyoruz. Yaklaşık 4,5 milyar TL ile yatırımlarda birincilik Orman ve Su İşleri Bakanlığının. Balıkesir\'e de en çok gelen bakanım. Bazı yıllar 4 defa gelmişim Balıkesir\'e. 18 baraj 20 gölet ile destan yazdık. 14 baraj ve 5 gölet de bitmek üzere. 600 bin dekar arazi modern şekilde sulanmaya başladı. Bunlar çiftçinin cebine gidiyor\" diye konuştu.

Bakan Eroğlu, Valilikteki basın toplantısı ardından Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen temel atma ve açılış törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Balıkesir’e yapılan yatırımların anlatıldığı sinevizyon gösterisi sunuldu. Bakan Eroğlu temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada tek tek yapılan yatırımları anlattı.

Konuşmaların ardından tesislerin temel atma ve açılış törenleri gerçekleştirildi. Programın ardından Bakan Eroğlu, esnaf ziyareti ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na ziyaretin ardından kentten ayrılacak.

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