Bakan Eroğlu, ahilik kaftanı giyip konuştu (2)

ŞUHUT\'A ZİYARET

Bakan Veysel Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar\'da Şuhut İlçesi\'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Eroğlu, bu yıl eğitim ve öğretime başlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi\'ne (AKÜ) bağlı Şuhut Sağlık Meslek Yüksekokulu (MYO) binasının açılış törenine katıldıktan sonra Şuhut Kaymakamı Mehmet Boztepe\'yi ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Boztepe, Bakan Eroğlu\'na ilçede yürütülen çalışmalar hakkında brifing verdi. Bakan Eroğlu ardından Belediye Başkanı Recep Bozkurt\'u ziyaret etti.

TEOG AÇIKLAMASI

Ziyaretin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, bir gazetecinin \"Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) kaldırıldı, neler söylemek istersiniz\" sorusuna şunları söyledi:

\"Milli Eğitim Bakanı kaldırılacağını ilan etmiş hayırlı olsun. Yeni bir sistem getirilecek, güzel bir sistem getirilecek. Çünkü bilhassa hepimizin çocuğu var öğrenciler dolayısıyla artık çocukluğunu yaşayamıyor. Dolayısı ile bu TEOG da büyük bir sıkıntı oldu çocuklar üzerinde. Yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor. Hayırlı olmasını diliyorum.\"

MYO ZİYARETİ

Bakan Eroğlu, AKÜ Şuhut MYO ve Şuhut Sağlık Hizmetleri MYO\'nun yapımı tamamlanan yeni eğitim binalarını da gezdi. Bakan Eroğlu, 27 Mart tarihinde temeli atılan ve 4.5 ayda tamamlanarak 2017- 2018 akademik yılına yetiştirilen Şuhut MYO ve Şuhut Sağlık Hizmetleri MYO\'nun hayırlı olmasını temenni etti. Bakan Eroğlu, eğitim binasının ilçe merkezine ve yurtlar bölgesine yakınlığının öğrenciler için büyük avantaj olduğunu kaydetti. Eroğlu, \"Burası önceden hastaneydi. Burada güçlendirme yapmak istiyorlardı. Ben de inşaat yüksek mühendisi olarak bunun doğru olmadığını söyledim. Bina zaten elden çıkmış. Biz de Sağlık Bakanlığı ile görüştük ve oraya yeni bir hastane ayarladık. Biz de bu alanı üniversitemize kazandırdık\" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Bakan Eroğlu, Vali Mustafa Tutulmaz ve AKÜ Rektörü Mustafa Solak, eğitim binasını 4.5 aylık sürede tamamlayan yüklenici firma yetkililerine plaket verdi.



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