Bakan Eroğlu, ahilik kaftanı giyip konuştu

Sait KARADUMAN/ AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar\'da düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarına katıldı. Törende ahilik kaftanı giydirilen Bakan Eroğlu, \"Esnaf bu milletin orta direğidir\" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) tarafından düzenlenen 30\'uncu Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan \'şed kuşanma\' törenine katıldı. ESOB\'da gerçekleşen törene Bakan Eroğlu\'nun yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Törende Sandıklı esnafı tarafından şed kuşanma sergilendi.

AHİLİĞİN ÖNEMİ BÜYÜK

Kendisine takdim edilen ahilik kaftanını giydikten sonra kürsüden katılımcılara seslenen Bakan Eroğlu, esnaflığın tarih boyunca dürüstlükle bağdaştırıldığını hatırlatarak, bu yüzden ahiliğin toplumda büyük önemi olduğunu vurguladı. Hükümet olarak esnafa büyük önem verdiklerini ve bu yüzden muhteşem destekler verdiklerini kaydeden Bakan Eroğlu, \"Dürüst esnaf, tacir ahrette peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle birliktedir, bizim anlayışımızda bu olduğu için daima sanat ile dürüstlüğü yani esnaflık ile dürüstlüğü atalarımız daima birleştirmiş. Nitekim ahilik müessesi de kurulmuş ve onun prensipleri var ve prensiplerine de baktığımız zaman gerçekten çok muhteşem. Esnaf bu milletin orta direğidir. Özellikle hükümet olarak, ben de bir esnaf çocuğu olarak esnaf ile ilgili her zaman bir mesele olduğu zaman hemen Bakanlar Kurulu\'nda esnafın, sanatkarın temsilcisi olarak hemen müdahale ediyorum çünkü hayatımızda bunu yaşadık. O bakımdan esnaf ve sanatkar ülkemizde fevkalade önemli, onlara her türlü desteği vermemiz lazım ve yaşatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu bakımdan biz de hükümet olarak tabi eksiklikler olabilir iyi daha iyisi var ama çok şey yapıldığına ben inanıyorum. Özellikle KOBİ\'ler, faizsiz kredi destekleri konusunda o kadar önemli destekler sağlandı ki gerçekten muhteşem\" diye konuştu.

Tören, Bakan Eroğlu\'na günün anısına ESOB Başkanı Abdülkadir Konak tarafından plaket takdim edilmesi ile sona erdi. Programda ayrıca esnaflıkta çeyrek asrı dolduranlara da protokol üyeleri tarafından plaket verildi.



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