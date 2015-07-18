Bakan Eroğlu: 8 vekil, 8 müjde, daha çok vekil olsaydı, daha fazla müjde olurdu!

Orman ve Su İşleri Bakanı, AKP İzmir Milletvekili Veysel Eroğlu, partisinin düzenlediği bayramlaşmada, maliyeti 30 milyon TL’yi bulan 8 proje açıkladı. AKP’nin İzmir’den 8 milletvekili çıkarttığını belirten Eroğlu, "8 vekil, 8 müjde. Daha çok vekil olsaydı, daha fazla müjde olurdu. İki dini ve iki resmi bayramda 8 vekil olarak müjdelerimizi açıklayacağız" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ak Parti İzmir İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı nedeniyle, Balçova Kaya Termal Otel’de bayramlaştı. Bayramlaşmaya Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Veysel Eroğlu, İzmir milletvekilleri, İl Başkanı Bülent Delican, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Nükhet Hotar bayramlaşmada yer almadı. Partililer Bakan ve İzmir milletvekilleriyle tek tek bayramlaştı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bayramlaşmada yaptığı konuşmada AK Pati teşkilatı ve tüm İzmirliler’in bayramını kutladığını söyledi. Seçimi kazanmanın tek yolunun gönül kazanmaktan geçtiğini belirten Eroğlu, bu seçimde de ’Biz gönülleri kazanmaya geldik, biz hizmet etmeye geldik’ sloganını kullandıklarını anlattı. Eroğlu, şöyle dedi:

"Seçim biraz daha uzasa, çok daha iyi netice alınacaktı. Ama yüzde 41’le AK Parti birinci parti. AK Parti’siz bir koalisyon da kurulamaz. Millet öyle takdir etti. Tek başına iktidara getirmedi. İnanın çok pişman olanlar var. ’Biz ne yaptık’ diyenler var. Yatırımların devamı için Allah’ın izniyle gereğini yapacağız. Tabii ki bize bağlı değil. Diğer partilere de bağlı. Olmazsa karar milletin olacak. Seçime gideceğiz. Biz de seçime hazırız. Kapı kapı dolaşacağız. İzmirlilere kendimizi anlatacağız. Türkiye G-20 zirvesine evsahipliği yapacak. Hükümet dimdik ayakta. Kriz yok. Ekonomimiz sağlam. Koalisyon kurulursa yatırımlar devam edecek. Anlaşma olmazsa seçime hazırız. O zaman da tek başına iktidara geliriz."

'Daha fazla vekil daha fazla müjde'

Bakan Eroğlu, Ankara’dan gelirken İzmir’e lokum ve şeker getirecek halleri olmadığını belirterek 8 müjde ile geldiklerini söyledi. 7 Haziran 2015 Genel seçimlerinde AK Parti’nin İzmir’den 8 milletvekili çıkarttığını belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

"8 vekil, 8 müjde. Daha çok vekil olsa, daha fazla müjde olurdu. Biz bir karar aldık. İki dini bayram ve iki milli bayramda (Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı) 8 vekil bayramlaşmak için İzmir’e geleceğiz ve müjdelerimizi vereceğiz."

Aliağa Kalabak Barajı ve Sulaması projesini açıklayan Eroğlu’dan sonra AK Parti İzmir milletvekilleri tek tek diğer projeleri açıkladı. Nükhet Hotar’ın yerine ise eski milletvekili Ali Aşlık’ın açıkladığı Selçuk Devlet Hastanesi’nin ihalesinin 29 Mayıs 2015’te yapıldığı henüz sonuçlanmadığı dikkat çekti.

Bayramlaşmada konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, son yıllarda yapılan seçimlerdeki çalışmalar için teşkilata teşekkür etti. Delican, şunları anlattı:

"Oy oranları ne olursa olsun siz elinizden geleni yaptınız. Allah razı olsun. Doğal liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yaptınız. Son seçimde partimizi birinci parti yaptınız. Bakmayın koalisyondu, şuydu buydu! Biriler gibi kümeleşip Türk partisi, kümeleşip Kürt partisi diye siyaset yapmıyoruz. Biz Türk, Kürt, Abaza, Laz AK Parti’de siyaset yapıyoruz. 1.5 ay oldu seçimler biteli, Hükümet tıkır tıkır yürüyor. Herkes güven içinde. Tabii ki milli irade’ye saygılıyız. Hükümeti kurmak için elimizden geleni yapacağız. Ama sandığa gitmek için de hazırız."

Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, teşkilatın koalisyon ve seçime ne kadar hazır olduğunu bu bayramlaşmadaki katılımla gösterdiğini söyledi. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu, bayramlaşmada da eleştiren Doğan, kendisinin ve CHP’li ilçe belediye başkanlarının daha önceki engellemelerine ve eleştirilerine rağmen Konak tünellerinden geçtiklerini, memnun olduklarını söyledi. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Şengül, Balçova İlçe Başkanı Evrim Özen, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Nurettin Taşçı, İl Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin de partililere seslendi.

Açıklanan 8 proje

1- Aliağa Kalabak Barajı ve Sulaması: Barajda 607 bin metreküp su depolanacak, 970 dekar arazi sulanacak. Toplamda 887 bin TL yıllık net zirai gelir artışı sağlanacak. Maliyeti 12 milyon TL olacak ve inşaat ihalesi 21 Ağustos’ta yapılacak.

2- Seferihisar Gödence Göleti ve Sulaması: 400 bin metreküp su depolanacak, 680 dekar arazi sulanacak. Toplamda 648 bin TL yıllık zirai gelir artışı sağlanacak. Maliyeti 9 milyon TL olacak projenin ihalesi 14 Ağustos’ta yapılacak.

3- Balçova Terapi Ormanı: Balçova’da bin 802 dekar alan üzerine kurulacak olan terapi ormanı kent merkezine 13 kilometre uzakta olacak. Seyir noktaları, yürüyüş yolları yer alacak.

4- Örnekköy Çocuk Ormanı: Karşıyaka’ya 1 kilometre mesafede olacak tesis 336 dekarlık alana kurulacak. Tesis çocuklara özel olacak.

5- Yakaköy Tabiat Parkı: Bornova’ya 10 kilometre mesafede, 470 dekarlık alanda yapılacak olan tesis büyük bir rekreasyon alanı olacak.

6- Kınık Otomatik Meteoroloji İstasyonu: Bu tesis sayesinde Kınık ilçesine ait meteorolojik bilgilere www.mgm.gov.tr’den anlık ulaşılacak.

7- Bayındır Meslek Lisesi: 2015 yatırım programına alınan okul 16 dersliğe sahip olacak. Projenin ön çalışmaları sürüyor.

8- Selçuk Devlet Hastanesi: 75 yataklı hastane 29 Mayıs 2015’ta sağlık bakanlığıtarafından ihale edildi. Değerlendirme çalışmaları devam ederken, hastanede 3 ameliyathane, 3 yoğun bakım yatağı, 17 acil müşahede yatağı, 15 poliklinik odası, 15 hemodiyaliz ünitesi, 3 doğum salonu yer alacak.

İzmir'de hangi parti kaç vekil çıkardı?

7 Haziran 2015 Milletvekili seçimlerinde CHP 12, AK Parti 8, MHP 4, HDP ise 2 milletvekili çıkarmıştı.