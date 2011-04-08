-BAKAN ERGÜN'DEN KOBİ'LERE ÇİFTE MÜJDE İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, yeni hazırladıkları ''Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı'' ile Borsa'ya açılan KOBİ'lere 100 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlayacaklarını bildirdi. Ergün, daha önce, KOSGEB, İMKB ve SPK arasında bir protokol imzalandığını ve KOBİ'lerin borsaya açılmalarını kolaylaştıran, borsaya girme maliyetlerini büyük oranda azaltan düzenlemelere imza attıklarını anlattı. KOSGEB'in şimdi de bu yeni şartlar altında borsaya girmek isteyen KOBİ'ler için yeni bir destek modeli oluşturduğunu dile getiren Ergün, borsaya açılmak isteyen bir firmanın, piyasa danışmanlık bedeli, Bağımsız denetim bedeli, SPK kayıt ücreti, İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti, Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı ve aracı kuruluşa ödenecek komisyon gibi maliyetlerle karşılaştığını belirtti. Bakan Ergün, şunları söyledi: ''Yeni hazırladığımız 'Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı' ile Borsa'ya açılan her bir KOBİ'ye 100 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlayacağız. Ayrıca bağımsız denetim yaptırmak isteyen tüm KOBİ'lere de 10 bin lira geri ödemesiz destek vereceğiz. Bu Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları şöyle olacak: Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli 2 yıllık danışmanlık hizmeti için 60 bin lira hibe verilecek. Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20 bin lira, SPK kurul kaydına alma ücreti, İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı için 10 bin lira ile Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu için de 10 bin lira hibe desteği verilecek. Söz konusu destek programı ile KOBİ'lerin sermaye piyasalarından kaynak temin etmenin yanında halka açılmak işletmelere; önemli büyüklükte kurumsal ve kalıcı finansman kaynağına ulaşma imkanı, ortaklarına ve yatırımcılara kendi hisse senetleri için bir piyasa yaratması, istikrarlı ve güven verici bir görünüm arz etmesi ve itibar artışı, Kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile birlikte ortaklıklar daha şeffaf olmaları ve daha yaygın tanıtım imkanları sağlanması, halka açık hale gelinmesi, aile şirketi yapısından çıkıp, mülkiyet ve yönetimin ayrılmasına ve bu suretle şirketin profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi sağlanmış olacaktır.'' -KOBİ'LERE ÇİFTE MÜJDE...- Ergün, ''Yeni hazırladığımız 'Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı' ile Borsa'ya açılan KOBİ'lere 100 bin lira kadar geri ödemesiz destek sağlayacağız. Ayrıca bağımsız denetim yaptırmak isteyen tüm KOBİ'lere de 10 bin lira geri ödemesiz destek vereceğiz. İster Borsaya açılsın, ister açılmasın'' dedi. Bakan Ergün, bu yılın başında yasalaştırdıkları Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun, işletmelere kurumsallaşma adına çok önemli değişiklikler getireceğini belirtti. Şeffaflığın temel ilke olduğu günümüzde, işletmeler için bağımsız denetim olgusunun çok büyük bir önem kazandığına işaret eden Ergün, yeni programla KOSGEB aracılığıyla, bağımsız denetim yaptırmak isteyen KOBİ'lere, 10 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlayacaklarını vurguladı. Ergün, bağımsız denetimin yapılması işletmelerin dış pazarlarda rekabet edebilir bir hale gelmesi için güçlü bir yapıya kavuşmalarını, vergi avantajlarından yararlanmalarını, bilançolarının daha şeffaf olmasını sağlayacağını dile getirdi. Bu durumun şirketlerin karlılığını dolaylı olarak arttıracağını ve daha güçlü bir yapıya kavuşturacağını belirten Ergün, daha güçlü yapıya kavuşmuş olan işletmelerin finansmana erişiminin de kolaylaşacağını söyledi. Ergün, ''Bu destek programı kapsamında işletmelere üst limit 10 bin lira olmak üzere bölgesine göre yüzde 50–60 arasında destek sağlanacaktır. Böylece kurumsallaşmasını sağlamış olan işletmeler, İMKB bünyesindeki tahvil bono piyasasında fon sağlama imkanına da kavuşabileceklerdir. Bu iki yeni Destek Programının da, KOBİ'lerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum'' diye konuştu.