-Bakan Ergün'den depremzedelere kredi müjdesi VAN (A.A) - 09.11.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ''''Hasar tespitleri yapıldıktan sonra verilecek olan bazı krediler hibe gibi çok uzun vadeli ve faizsiz olacak'' dedi. Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden zarar gören esnaf, sanatkar ve KOBİ'lere yönelik bazı destek modelleri üzerinde çalışma yapacaklarını belirterek, hayatın normale dönmesi için esnaf ve sanatkarın bir an evvel işine başlaması için bazı destek mekanizmaları oluşturacaklarını bildirdi. Bazı kredilerin iş yerini, malını kaybetmiş olanlar için verileceğini ifade eden Ergün, şöyle konuştu: ''Hasar tespitleri yapıldıktan sonra verilecek olan bazı krediler hibe gibi çok uzun vadeli ve faizsiz olacak. Bir kısım hibeler de belki olabilir. Onun çalışmasını yapacağız. Kimin iş yeri yıkılmış, kimin iş yeri ağır hasar görmüş bütün bunların tespitinin yapılması lazım. Ama hiçbir şeyini kaybetmese bile genel olarak ticaretini, müşterisini kaybeden, alacağını alamamaktan dolayı zorluk yaşayan esnaf ve tüccarımız da olacaktır. Onların her birinin problemiyle ilgili ayrı çözüm yolları geliştirmek mümkün. O hasarın boyutuna göre bir çalışma yapmak lazım. Yani çalışma kademeli olmalı.'' Şu an ilk anda KOSGEB'den acil destek kredisi adı altında özellikle afette zarar görmüş esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar kredi mekanizmasını çalıştırmaya başladıklarını anlatan Ergün, bu programı depremin ilk gününde devreye aldıklarını söyledi. Bu kredi modeliyle ilgili başvuruları almaya devam ettiklerine değinen Ergün, şöyle devam etti: ''Sıfır faizli 6 ayı ödemesiz 24 aylık geri ödemeli kredi veriyoruz. KOSGEB veri tabanına kayıtlı isletmelerimiz bankalara başvurarak kredilerini alabilirler. Bunun içinde bir ön koşul istemiyoruz yani rapor istemiyoruz, raporlar sonra istenecek. Çünkü görüyoruz ki herkes bu afetten bir şekilde zarar gördü. Dükkanı yıkılan da yıkılmayan da zarar gördü. Hasar tespitleri, destek modellerini yerli yerine oturtabilmemiz için lazım olacak. Kalıcı işyeri, işyeri onarım kredisi, makine teçhizat alımı, mal alımı gibi mekanizmaların devreye girebilmesi için hasar tespitlerinin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Kim iş yerini kaybetmiş, kimin iş yeri ağır hasar almış, ne kadarlık bir onarımla yeniden hayata geçmesi mümkün, kimin makine ve teçhizatı zarar görmüş gibi bilgilere tespit raporlarından ulaşacağız. Bu ay içerisinde bunlar tamamlanır, biz de ona göre modelimizi oluştururuz.'' Ergün, ''Van merkezdeki Küçük Sanayi Sitesinde de az sayıda hasar gören işyerleri için en kısa sürede çok cazip koşullarda kredi mekanizması hayata geçireceğiz'' diye konuştu.