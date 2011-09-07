-Bakan Ergün'den "resesyon" açıklaması İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türkiye'nin bir resesyona girmesinin bugün itibariyle söz konusu olmadığını, Türkiye'nin hesabını kitabını dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak yaptığını bildirdi. Ergün, Ekonomi Gazetecileri Derneği üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ergün, dünyadaki ekonomik gelişmeler dikkate alındığında Türkiye'de bir durgunluğun yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu şöyle yanıtladı: ''Türkiye'nin bir resesyona girmesi bugün itibariyle söz konusu değil. Türkiye, hesabını kitabını dünyadaki bu gelişmeleri de dikkate alarak yapıyor. Geçen Merkez Bankası'nın üst üste aldığı kararlarla ilgili Türkiye'de önemli tartışmalar yapıldı. Sonradan görüldü ki dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'nin öncelikleri, bazı kararların proaktif şekilde alınmasına da gerek duyulduğunu gösterdi. Merkez Bankası proaktif bir tavırla attığı adımlarla, Türkiye ekonomisinin bir durgunluğa girmesinin önünde gerektiği zaman önlemleri alabileceği mesajını da verdi. Türkiye ekonomisinin durgunluğa girmesine rıza gösterecek bir yaklaşım içinde olamayız. Tabii ki dünyadaki gelişmeler bizi de kısmi olarak etkileyebilir. Ama o gelişmeleri yakından takip ederek, proaktif şekilde önlemler alınarak eğer çeşitlendirme gerekiyorsa çeşitlendirme, iç pazarda birtakım genişleme imkanları varsa iç pazarın genişletilmesiyle ilgili tedbirler... Yani esnek bir yapıyla Türkiye'nin herhangi bir şekilde ekonomisinde bir sıkıntı yaşamadan, bir durgunluk yaşamadan bu süreci devam ettirmesi daha önemli...'' Son gelişmeler çerçevesinde uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'yi daha yatırım yapılabilir ülkelerden bir tanesi olarak gördüğünün söylenebileceğini ifade eden Ergün, finans yapısı, mali disiplin, bütçe dengeleri, borçlanması, yatırım ortamındaki iyileştirmeler itibariyle ve petrol, emtia fiyatlarıyla ilgili gelişmelerin Türkiye ekonomisindeki etkilerini de dikkate alarak, Rusya'daki yapıyı mukayese ederek, Rusya'dan Türkiye'ye daha fazla yatırımların kayabileceği mesajlarını verdiklerinin de görüldüğünü söyledi. Ergün, ''Dolayısıyla Türkiye açısından önümüzdeki süreç iyi yönetildiği müddetçe herhangi bir endişe verici durumun yaşanacağını bize göstermiyor. Bilakis daha iyi bir performans gösterebileceğini söyleyebiliriz'' dedi. Ergün, ''Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile ilgili bazı tartışmalar var. İdeolojik mi yaklaşılıyor 'orası ele mi geçiriliyor, şöyle mi yapılıyor böyle mi yapılıyor' diye. Bu tartışmalar bence acele yapılmış tartışmalar. Herkes biraz sabırlı olursa aslında, TÜBA'da akademisyenlerimizin, değerli hocalarımızın ne kadar özgürce, bilimsel çalışma yapabileceklerini önümüzdeki süreçte çok rahat görebileceklerini söyleyebiliriz'' dedi.