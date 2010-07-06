Bakan Ergün: Yerli ürünü teşvik etmek için çalışıyoruz

T24- Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, yerli ürün kullanımının teşviki konusunda bazı çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Özellikle elektrik üretim ve dağıtımı başta olmak üzere tüm sektörlerde, Türkiye'de üretilen ürünlerin kullanımının teşviki konusunda, ilgili diğer kurumlarla iş birliği içinde bir çalışma yürütüyoruz” dedi.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Ergün, Condrad Oteli'nde, “Elektrik ve Elektronik Sanayi Strateji Belgesi”ne nihai şeklini verileceği “Türkiye Elektrik ve Elektronik Buluşması”nda yaptığı konuşmada, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin yüzde 11,7 oranında büyüyerek, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu anımsattı.





“Mesela mali kural uygulamasına geçtiğimizde, Türkiye çok daha fazla güven duyulan ve yatırım çeken ülkelerden biri olacaktır” diyen Ergün, dünyada birçok ülkenin, krizden kaynaklanan enkazı toplamasının zaman alacağının görüldüğünü kaydetti.





Ergün, özel sektörün rekabet gücünü artıracak her adımın, Türkiye'nin yükselişine hız kazandıracağını vurgulayarak, bugün de ilgilileriyle Türkiye için son derece önemli bir sektör olan elektrik-elektronik sektörünü masaya yatıracaklarını ve Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli olan bir sektörün mevcut sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını tartışacaklarını ifade etti.







Elektrik-Elektronik Sanayi Strateji Belgesi'nin, sektörünün yoluna daha iyi şartlarda devam etmesi için önemli bir rol oynayacağını dile getiren Ergün, bu nedenle, sektörün sorunlarını, zayıf ve güçlü yönlerini ciddi bir şekilde analiz etmek gerektiğine işaret etti.





“Öncelikle bu sektörde önemli bir bilgi deneyimine sahip olduğumuzu, üniversitelerimizin mühendislik bölümlerinin çok başarılı olduğunu belirtmek isterim”diyen Ergün, bununla birlikte, meslek liselerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı ara eleman noktasında sıkıntılar olduğunu kabul etmek gerektiğini anlattı.





“YERLİ ÜRÜN KULLANIMININ TEŞVİKİ...”



Bakan Ergün, son yıllarda, özellikle Uzak Doğu ülkelerinin pazar paylarını sürekli bir şekilde artırmasının, sektör için bir risk oluşturduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



“Sektörün öncelikli talepleri arasında yer alan yüksek gerilim ve yüksek güç laboratuvarı kurulması hususunda TSE gerekli planlamaları yaptı ve ilgili kurumlarla görüşmeleri sürdürüyor. Yine şikayet konusu olan 'yerli ürün' kullanımının teşviki konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz. Özellikle elektrik üretim ve dağıtımı başta olmak üzere tüm sektörlerde, Türkiye'de üretilen ürünlerin kullanımının teşviki konusunda, ilgili diğer kurumlarla işbirliği içinde bir çalışma yürütüyoruz. Kısa süre içerisinde bu konuda bir sonuç alacağımıza inanıyorum.”



Sektörde kullanılan merdiven altı üretim ve özellikle Uzak Doğu'dan gelen ürünlerle ilgili şikayetler de yine bakanlığımızın gündeminde bulunan konular arasında yer alıyor. Özellikle Uzak Doğu menşeli ürünlere yönelik CE belgesi denetimi yaptığımız piyasa gözetim çalışmalarımızın yoğunluğunu artırdık. Bu yılın başında, PGD (Piyasa Gözetim ve Denetim) denetlemelerinde hem yoğunluk hem de nitelik açısından yeni bir dönem başlattık. 2008 yılında 5 bin 96, 2009 yılında ise 5 bin 253 denetim yaparken, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 35 artışla 3 bin 506 denetim yaptık. Piyasayı güvensiz ve standart dışı ürünlerden ayıklama konusunda kararlı olduğumuzu burada bir kez daha vurgulamak istiyorum.”



Bakan Ergün, Kamu alımlarında yüzde 15 pahalı olsa bile Türkiye'de üretilen ürünlerin tercih edilmesinin Başbakanlık genelgesi ile teşvik edildiği ve hukuki sıkıntı doğurmadığını belirterek, “Kamu alımlarında Türkiye'de üretilen ürünlerin alınmasında ve kullanılmasına özel önem vermeliyiz. Ayrıca bireysel ürün kullanımında da buna önem vermeliyiz. 'Milliyetçilik' dediğimiz şey sadece slogan değil ki, milli ürünlerin kullanılmasında aynı hassasiyetleri göstermiyorsak bu laflar boş laflardır” dedi.



SEKTÖRÜN YAŞADIĞI SORUNLAR



Yine sektörün sıkça dile getirdiği ve trafo üretiminde kullanılan soğutucu yağlardan alınan ÖTV oranının yüksekliğiyle ilgili sıkıntıların da farkında olduklarını ifade eden Ergün, bu konuyu da dikkatle takip ettiklerini bildirdi.



Bakan Ergün, Strateji Belgesi'nin hazırlık aşamasında sektörün yaşadığı sorunları 4 ana başlık altında toplamanın mümkün olduğunu gördüklerini dile getirerek, bunların 'Hukuki ve idari düzenlemelerdeki yetersizlikler', 'Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma yetersizliği', 'Altyapının ve insan kaynaklarının yetersizliği' ile 'Pazarlama, dış ticaret ve finansal araçların yetersizliği' olduğunu anlattı.



“Türkiye'nin sanayi stratejisinin uzun dönemli vizyonu, Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya'nın üretim, mal ve hizmet üssü olmaktır. Elektrik ve elektronik sektörünün vizyonu ise, bölgede Ar-Ge ve üretim üssü haline gelerek dünya pazarında söz sahibi olmaktır” diyen Ergün, belirledikleri 4 temel sorun alanının çözümü için oluşturdukları 28 farklı eylemin bazılarını şöyle sıraladı:



“Hukuki ve İdari Düzenlemelerin İyileştirilmesi için, gümrük ve piyasa denetim süreçlerini iyileştireceğiz. KOBİ ve yan sanayilere yönelik kümelenme projeleri geliştireceğiz. Sektörün Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma becerisinin geliştirilmesi için, yerli tasarım ve üretimi özendireceğiz. Özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğini artırarak daha fazla ortak proje yürütülmesini sağlayacağız.Altyapının ve insan kaynaklarının geliştirilmesi için, yeni eğitim programlarını devreye alacağız. Öğrencilerin, eğitimleri boyunca özel sektörle işbirliği sağlamaları için çalışmalar başlatacağız. Pazarlama, dış ticaret ve finansal araçların geliştirilmesi için ise, Kredi Garanti Fonu'nun etkinliğini artıracağız. Agresif dış politika yürütmeyi sürdürerek, vizelerin kaldırılması ve serbest ticaret anlaşmaları gibi uygulamalara devam edeceğiz.”