-Bakan Ergün TUSAŞ'ı ziyaret etti ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, bugün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerini ziyaret ederek, yürütülen projelerle ilgili bilgi aldı. TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Bakan Ergün'e Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Rahmi Çetin ve diğer yetkililer eşlik etti. Açıklamaya göre, ziyaret sırasında TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, şirketin kabiliyetleri ve yürütülen projeler hakkında bilgi verirken, Bakan Ergün, şunları bildirdi: ''Türk sanayisi olarak bugün geldiğimiz noktada, önemli bir üretim hacmine ve gücüne ulaştık. Bundan sonraki süreçte çok üretmenin yanında daha nitelikli, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli ürünler üretmemiz gerekiyor. Başta teşvik kanunu olmak üzere bütün politika araçlarımızı bu yönde oluşturuyoruz. TUSAŞ'ı ziyaretimizde gördüğümüz üretim ve ARGE tablosu, gitmek istediğimiz istikameti işaret ediyor. Burada gördüğümüz gerek savaş ve nakliye uçağı yapımı ve modernizasyonu, gerek helikopter, insansız hava aracı ve uydu yapımı çalışmaları, savunma sanayi ve havacılık sektörümüz açısından sevindirici çalışmalardır. TUSAŞ'ın bu başarısı savunma sanayi ve havacılık sektörüne dair bizim 2023 yılı hedeflerimizin gerçekleşmesinde de önemli bir rol oynayacaktır.'' Açıklamaya göre, ilk olarak insansız hava aracı ''ANKA'' montaj alanında bilgi alan Ergün, F-16 program alanlarını gezdikten sonra, TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanan Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı ''Hürkuş''un kokpitine binerek program hakkında bilgi aldı. Bakan Ergün, daha sonra JSF/F-35 ve uydu projeleri hakkında bilgi aldı, TUSAŞ'ın ana yüklenici olduğu T129 taarruz ve taktik keşif helikopteri ''ATAK'' ile yakından ilgilendi.