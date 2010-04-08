Bakan Ergün: Sanayi üretimindeki artış sevindirici

T24- Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, sanayi üretiminde yıllık bazda yüzde 18,1'lik artış olduğunu kaydederek, ''Bu sevindirici bir gelişme. Geçen yıldan bu yana önemli oranda bir çıkış trendinin var olduğunu görmüş olduk'' dedi.

Bakan Ergün, sanayi üretim endeksi rakamlarını değerlendirirken, geçen yıl Mart ayından bu yana sanayi üretim endeksi verilerinde bir yükseliş trendi bulunduğunu hatırlatarak, 2009 yılının Şubat ayı ile karşılaştırıldığında sanayi üretiminde yüzde 18,1'ik artış olduğunun görüldüğünü belirtti. Bakan Ergün bunun, mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldığı zaman da bir çıkış trendi olduğunun görüldüğünü bildirdi.

Bakan Ergün, aylık bazda da bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında bir artış gerçekleştiğini kaydederek, ''Ama mevsimsel etkilerden arındırdığımızda orada da aylık bazda yüzde 1,6'lık artış gözüküyor. Dolayısıyla Türkiye sanayi üretimi son 1 yıl içinde ciddi bir toparlanma gösterdi. Bu, ihracat verileri ile kapasite kullanım oranlarında da görüldü'' dedi.

Ergün, Türkiye'de 2010'un ilk çeyreğinde büyüme rakamlarının, yüksek bir büyüme tablosunu önümüze koyacağını gösterdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

''Zaten 2009'un son çeyreğinde yüzde 6'lık bir büyüme rakamını yakalamıştık. Geçen çeyrek değerlendirmesinde, ilk çeyrek değerlendirmesinde çift haneli bir rakam yakalama ihtimalimiz hala var. Bu ihtimal gün geçtikçe güçlenmiştir.

Şu yaklaşımı rahatça herkes görebilir. Türkiye ekonomisi, ekonomik krizin etkilerini büyük çapta üzerinden atmış, yeniden üretmeye, yeniden ihracat yapmaya, yeniden istihdama yönelmiştir. Bu hepimiz için sevindirici bir gelişmedir. Bütün ekonomik aktörlerin, yatırımcıların, ihracatçıların, üretenlerin, yeni yatırım yapmak isteyenlerin bu gerçeği görerek hareket etmeleri ve diğer tartışmalardan bağımsız olarak bunları değerlendirmeleri ve yatırımlarına, üretimlerine, ihracatlarına devam etmeleri gerekir.''