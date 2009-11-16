Bakan Ergün, Macaristan'da protokol imzaladı

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Macaristan Ulusal Kalkınma ve Ekonomi Bakanı Istvan Varga ile İyi Niyet Protokolü imzaladı.

Bakan Ergün, protokolün imzasından önce Macaristan Ulusal Kalkınma ve Ekonomi Bakanı Istvan Varga ile yaklaşık 1 saat görüştü.

İki ülke arasında imzalanan İyi Niyet Protokolünün ardından gazetecilere açıklamada bulunan Ergün, dünyada yaşanan ekonomik krizden, Türkiye'nin Macaristan ile olan ekonomik ilişkilerinin de olumsuz etkilendiğini belirtti.

Ergün, bu yıl, 2008 yılına göre her iki ülkenin karşılıklı ticaret hacminin yarı yarıya düştüğünü dile getirerek, gelecek yılla birlikte, düşen bu ticaret hacminin yeniden artacağını, her iki ülkede de bu yönde siyasi irade olduğunu kaydetti.

İki ülke bakanlarının bir araya gelmesinin somut sonuçlar doğurması gerektiğini ifade eden Bakan Ergün, bunun en önemli somut göstergesinin yarın düzenlenecek Türkiye-Macaristan İş Konseyi olduğunu vurguladı.

Türk iş adamlarıyla Macar iş adamlarının yarın düzenlenecek İş Konseyinde bir araya geleceklerini ve nasıl, ne tür işbirlikleri yapabileceklerini değerlendireceklerini anlatan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün, siyasiler olarak kendilerine düşen görevin, iş adamlarının önlerini açmak ve işlerini kolaylaştırmak olduğunu bildirdi.

Nihat Ergün, imzaladıkları İyi Niyet Protokolü kapsamında, Teknik İzleme Komitesi'nin kurulacağını, her iki ülke iş adamlarının yaşadıkları zorluklar tespit edilerek, bunların ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılacağını belirtti.

İki ülke arasındaki 2 milyar dolarlık ticaret hacminde, Macaristan'ın daha avantajlı olduğunu, Macaristan'ın Türkiye'ye daha çok ürün sattığını vurgulayan Bakan Ergün, ''Bu ticari ilişkilerimizi dengelemek çok önemli... En çok istediğim şeylerden biri Türk-Macar iş adamlarının ortaklıklar kurması ve dünyanın başka ülkelerinde, kurdukları bu ortaklıklar ile iş ve yatırım yapmaları, sermaye ve birikimlerini paylaşmalarıdır'' diye konuştu.

Macaristan Ulusal Kalkınma ve Ekonomi Bakanı Istvan Varga da, Türkiye ile Macaristan arasında 2008 yılında yakalanan 2 milyar dolarlık ticaret hacminin sevindirici bir gelişme olduğunu dile getirerek, bunun bu yıl yüzde 50 gerilemesinin ise global ekonomik krizden kaynaklandığını, dünyada ekonomik krizin etkilerinin azalmasıyla birlikte ticaret hacminin normale döneceğini söyledi.