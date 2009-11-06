Bakan Ergün: Kredi başvuruları 8 bin 500'ü buldu

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, "Yeni başladığımız kredi finansman desteğine iki günde bankalar vasıtasıyla kredi başvuruları 8 bin 500'ü buldu" dedi.

Ergün, finansman desteklerinin devam ettiğine işaret ederek, ''100 bin işletmeyi hedefliyoruz, belki bunu da aşacak. Bu gün üçüncü gün. Sabah itibariyle bankalar vasıtasıyla kredi başvuruları 8 bin 500'ü buldu'' diye konuştu.

Toplam 2,5 milyarlık bir kredi hacmine ulaşılacağını anlatan Ergün, şunları söyledi:

'Küçük işletme olduğu için 25 bin lira üst limitli kredi alacaklar. Bayanlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve onlar 30 bin lira veriyoruz. Faizinin yüzde 75'ini biz ödüyoruz KOSGEB olarak. Sadece yüzde 25'ini kendisi ödeyecek. 3 ay ödemesiz 12 ay ödemeli 15 ay vadeli bir kredi. Esnafımızın uzun zamandır KOSGEB'den beklediği bir krediydi, bunu başlatmış olduk. Bunun dışında başka krediler de var. KOSGEB'den daha çok işletmenin yararlanmasını bekliyoruz. Daha büyük ve orta boy işletmeler için bilindiği gibi Kredi Garanti Fonu devreye girdi. Eskişehir'de bunun bir şubesini açıp işletmelerin Kredi Garanti Fonundan daha etkin yararlanmalarını sağlayacağız.''