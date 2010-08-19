Bakan Ergün: Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıl

T24- Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresiyle ilgili belirsizliğin giderilmesi gerektiğini söyledi. Sorunun Meclis çatısı altında çözülmesini isteyen Ergün’e göre, hükümet ve partisindeki hâkim görüşün aksine Gül’ün görev süresi 7 yıl.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresiyle ilgili belirsizliğin giderilmesini istemesi, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, Gül’ün görev süresinin 5 yıl olduğunu söylemesinin ardından başlayan tartışmaya Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün de katıldı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Ergün, sohbet toplantısında, hükümet ve partisindeki hâkim görüşün dışına çıkarak, şunları söyledi:

10 yıla çıksa, ne olacaktı?

“Bana göre Gül’ün görev süresinin 7 yıl olmasının haklı hukuki nedenleri var. ‘Mevcut cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıla inecek’ demeyi hukuki açıdan hatalı buluyorum. Mevcut cumhurbaşkanı 7 yıllığına seçilmişti. Biz düzenlemeyle cumhurbaşkanının görev süresini 5 yıla indirdik. Peki, süreyi 10 yıla çıkarsaydık, o zaman Gül’ün görev süresi 10 yıla mı çıkacaktı? Eğer süreyi uzatmıyorsan, kısaltamazsın da. Cumhurbaşkanını ağustos ayında seçtik. Ekimde de Anayasa değişikliği yaparak görev süresini 5 yıla indirdik. Yaklaşık 2 ay sonra bu düzenleme gündeme geldi. Peki anayasa değişikliğini 2 ay sonra değil de 5,5 yıl sonra yapsaydık, o zaman neyi tartışacaktık? ‘5 yıl yapmalıydı, fazladan 6 ay yaptı, bize borçlu mu?’ diyeceğiz.

Birileri 1 aya bile indirir

Bu anlayış, mevcut cumhurbaşkanının görev süresiyle istendiği gibi oynanma imkanı verebilir. Parlamentoda bir partinin anayasayı değiştirecek çoğunluğa tek başına sahip olduğunu düşünün. Göreve gelir gelmez, mevcut cumhurbaşkanının görev süresini istediği gibi kısaltabilir. Popülizm içinde olan bir iktidar partisi, mevcut cumhurbaşkanının görev süresini 1 aya bile indirebilir. Kimse bunu yapmaz ama sistemi böyle manipülasyonlara karşı korumak gerekir.

Farklı düşünenler olabilir, bunların hepsi tartışılmalı ve kurumsal bir görüş oluşturulmalıdır.

Cumhurbaşkanı Gül haklı, belirsizlik bir an önce giderilmeli. Bunu giderecek yer de Meclis’tir. Anayasa’ya geçici bir madde konulmalı ve şimdiki cumhurbaşkanının görevi oraya yazılmalı. Ben ‘Biz işin içinden çıkamadık, YSK çıksın’ anlayışını doğru bulmam. Bu meseleyi Meclis çözmeli.”