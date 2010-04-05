Bakan Ergün: Çetenin nöbetçi hakimleri, savcıları oluyor

T24- Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Balyoz tutuklularının 19’unu tahliye eden Hâkim Oktay Kuban’ı ima ederek “Çetenin nöbetçi hâkimleri, savcıları oluyor” dedi.



AKP’nin Bursa İl Başkanlığı’nın dün düzenlediği ‘Türkiye Buluşmaları’ toplantısına katılan Bakan Ergün, Türkiye’de çetelerle ilgili önemli mesafeler alındığını belirterek, şunları söyledi:



“Ama görüyoruz ki çeteler, sadece çete değilmiş, sadece çete ve avukatından oluşmuyormuş. Meğersem çetenin medyası, rektörü varmış. Maalesef çetenin nöbetçi hâkimi, savcısı oluyor. Böylesine derin bir çerçeve içine nüfus ettiğini, yayıldığını görüyoruz. Son attığımız adımla ülkenin önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Anayasada siyasi partilerin, bir savcının başvurusu, talimatı üzerine kapatma davasının açılabiliyor olması, başlı başına faciadır.” Ergün geçmişte AKP hakkında açılan kapatma davasını da hatırlatarak, “AKP kapatılmış olsaydı, yargı yoluyla hükümet devrilmiş olacaktı” dedi.