Bakan Ergün: 28 Şubat süreci, en büyük zararı eğitime verdi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında görevli yönetici ve meslek dersleri öğretmenlerine yönelik olarak verilecek ''Öğretmenlik, Girişimcilik ve Liderlik Eğitimleri İşbirliği Protokolü'' imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı binasında gerçekleşen imza törenine, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz ve diğer ilgililer katıldı.

Bakan Ergün, burada yaptığı konuşmada, imzalanacak protokolle çok önemli bir işbirliğinin başlayacağını söyledi.

Mesleki ve teknik eğitim konusunun, Türkiye'nin en önemli konularından biri olduğunu vurgulayan Ergün, bu protokolle, bu önemli konu üzerindeki çalışmalara daha da ivme kazandırmak istediklerini ifade etti.

Bu kapsamda Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nün (TÜSSİDE), bir takım seminer programları düzenleyeceklerini ve müfredat hazırlayarak eğitim programları uygulayacağını aktaran Ergün, ''Elbette bu tür programları uygulamakla iş bitmiyor. Sonuçlarını da değerlendirmek, programın amacına ulaşıp ulaşmadığını da analiz etmek gerekiyor. TÜSSİDE, hazırladığı raporları Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşacak ve bu sürecin tasarımında Milli Eğitim Bakanlığımızın sağlayacağı veriler çok önemli verilerdir, bunlar kullanılacaktır'' dedi.





'Türkiye'nin en büyük avantajı genç ve dinamik nüfusu'





Nihat Ergün, Türkiye'nin genç, büyük ve dinamik nüfusa sahip olmasını ülkenin en büyük avantajı olarak değerlendirerek, bugün özellikle Avrupa ülkelerinin yaşlı nüfusu nedeniyle yeniliklerden ve dinamizmden hızla uzaklaştığını ifade etti.

İmkanların iyi değerlendirilmesi sonucunda, bunun bir nimet olacağını dile getiren Ergün, şöyle devam etti:

''Genç nüfus da böyle bir şeydir, bir imkandır, bir fırsattır. İyi değerlendirirsek gerçekten bizim için büyük bir nimet olur ama iyi eğitemezsek, kaliteli eğitim veremezsek, ona iyi bir gelecek inşa edemezsek genç nüfus, büyük bir probleme dönüşür. O nedenle Türkiye için en büyük, en değerli yatırım insana yapılan yatırımdır. Türkiye'nin daha kalkınmış, daha müreffeh olmasını gerçekten istiyorsak, eğitimi hem içerik hem de materyal anlamında zenginleştirmemiz ve onu zirveye çıkarmamız gerekiyor.''





'Meslek liselerini güçlendirmek için önemli adımlar attık'





Sanayicilerin birçok yerde, nitelikli eleman bulamamaktan şikayet ettiklerine değinen Ergün, ''Türkiye gibi işsizliğin yüzde 9'lar seviyesinde olduğu bir ülkede işverenlerin eleman bulamıyor olması, eğitim sistemimizle ilgili önemli bir açığa, önemli bir ihtiyaca işaret etmektedir'' diye konuştu.

Bu çelişkinin izahının, mesleki eğitim konusunda yattığını belirten Ergün, Bakanlık olarak Türkiye'nin insan kaynaklarını daha iyi değerlendirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Ergün, şunları söyledi:

''Türkiye'de bazı süreçler tartışılıyor, mesela 28 Şubat süreci... Bu sürecin siyasete olan etkileri üzerine tartışılıyor, ekonomiye olan etkileri üzerinde tartışılıyor ama şu açıdan hemen hemen hiç tartışılmıyor. Bu sürecin belkide en büyük zararı eğitime ve özellikle mesleki ve teknik eğitime olmuştur. Zaten gelişmiş ülkelere göre zayıf durumda olan meslek liseleri o süreçte çok daha geri plana itilmiştir. Son 10 yıl içinde meslek liselerini yeniden güçlendirmek, onlara yeniden eski canlılığını kazandırmak adına önemli adımlar attık. Özellikle katsayı sorununun aşılmış olması, çocuklarımızın ve velilerin, yeniden meslek liselerine teveccüh göstermesini sağladı. Yine Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) bünyelerinde kurulan meslek liselerine öğrenci başına destek vermeye başladık, bu da meslek liselerine ayrı bir ivme kazandırdı. Bundan sonraki süreçte artık mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızı nitelik olarak geliştirmeye daha fazla odaklanmamız gerekiyor.''

Bugün imzalanacak protokolün, işe öncelikle eğiticileri eğiterek başlama ihtiyacının bir sonucu olduğuna işaret eden Ergün, meslek liselerinde hem öğretmen kalitesini artırma hem de materyal kalitesini, içeriği artırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Özellikle girişimcilik konusunu, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümü noktasında en kilit konu olarak gördüklerini vurgulayan Bakan Ergün, şunları söyledi:

''Bizim mutlaka girişimciliğe, katma değere ihtiyacımız var. Bunu oluşturmakta mesleki eğitim çok önemli rol oynayacaktır. Onun için bu protokole çok önem veriyoruz. Bundan sonraki süreçte kurumlarımız arasındaki eş güdümü en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz. Eğitimi içerik ve materyal açısından zenginleştiren her projeye destek vermeye devam edeceğiz. Bugün imzaladığımız bu protokolün, bu irademizi yansıtan bir protokol olduğunu düşünüyorum.''



