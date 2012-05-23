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Bakan Ergin'den BDP'ye ret!

Başbakan Erdoğan'ın 'muhatabımız BDP' açıklamasından sonra gündeme gelen Adalet Bakanı Ergin ile BDP’li vekiller arasındaki görüşmeye yapılmayacak

23 Mayıs 2012 23:17

 

Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile BDP'li vekiller arasında yapılacağı açıklanan yarınki görüşmenin 'bakanın yoğun programı nedeniyle' gerçekleştirilemeyeceği açıklandı.
 
BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Adalet Bakanlığı yetkililerinin kendisini arayarak 'randevunun Bakan Ergin'in yoğun programı nedeniyle gerçekleşemeyeceğini' bildirdiğini söyledi.
 
Erdoğan'ın 'muhatabımız BDP' sözlerinden sonra, BDP'den Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Meclis'te bir görüşme gerçekleştirileceği açıklaması yapılmıştı.
 
Açıklamada BDP'lilerden oluşacak bir heyetin İmralı'da Öcalan ile görüşmesi izin isteneceği belirtilmişti. 
 
BDP'nin bu açıklaması Sadullah Ergin tarafından yalanlanmıştı.
 
Bakan Ergin, yaptığı yazılı açıklamada görüşmenin kesinleşmediğini belirterek şunları kaydetmişti:
 
''Sayın Buldan tarafından görüşmenin, Komisyon çalışmalarının elverdiği zaman diliminde, TBMM'de de yapılabileceği belirtilmiştir. Görüşmenin içeriği konusunda tarafıma herhangi bir bilgi verilmemiş, görüşmenin yapılıp yapılmayacağı da belirttiğim mazeret nedeniyle kesinleştirilememiştir.
 
Buna rağmen, muhatabıyla paylaşılmayan görüşme içeriğinin kamuoyuna duyurulmasının, siyasi etik ve nezaket kurallarıyla bağdaşmadığı değerlendirilmektedir.''

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