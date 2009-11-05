Bakan Ergin: Zere raporu bugün Köşk'e gidecek

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, terör örgütü üyesi hükümlü kanser hastası Güler Zere'nin affına ilişkin raporun bugün Çankaya Köşkü'ne ulaşmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

Bakan Ergin, ''Kanser hastası hükümlü Güler Zere'nin hastalığı nedeniyle affı'' konusundaki sorular üzerine, Çukurova Balcalı Hastanesi'nde hastayla ilgili daha önce radyoterapi tedavisi yapıldığını, Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun rapor düzenleyebilmek için radyoterapiden sonra bilimsel olarak geçmesi gereken süreyi 8 hafta olarak öngördüğünü anlattı.

Adalet Bakanı Ergin, şöyle devam etti:

''Kurul bu sürenin sonunda rapor düzenleyebileceğini ifade etmişti. Bu süre Ekim ayı sonu itibariyle doldu ve Adli Tıp İhtisas Kurulu dün akşam üzeri kararını vermiş bulunuyor. Bu karar özel kurye ile Elbistan Mahkemesi'ne ulaştırıldı. Elbistan'dan yine bakanlığımıza kurye ile getirildi. Bugün yanılmıyorsam Çankaya Köşkü'ne ulaşmasını öngörüyoruz. Güler Zere'nin affına ilişkin raporun bugün itibariyle Çankaya Köşkü'ne ulaşması kuvvetle muhtemel.''

''Zere ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu Temmuz ayında 'cezaevinde kalabilir' yönünde rapor verdi. Şimdi farklı bir rapor ortaya çıktı. Bunu nasıl değerlendirmeliyiz?'' şeklindeki soru üzerine Sadullah Ergin, kendisinin hukukçu olduğunu hatırlatarak, tıp biliminin gerektirdiği bir raporu değerlendirmesinin mümkün olamayacağını söyledi. Ergin, ''Hastanın her gün gelişen, değişen, farklılaşan konumuna göre elbette ki ihtisas kurulunun vereceği raporlar da hastanın konumuna göre değişmeli. Bu açıdan ben bunda bir yanlış görmüyorum'' dedi.

''Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın kaldığı İmralı Cezaevine yeni mahkumların gönderilmesiyle ilgili çalışmaların'' sorulması üzerine Ergin, bu sürecin bir çok çalışmayı beraberinde getirdiğini söyledi. Cezaevinde fiziki mekanların hazırlanması gerektiğini, bu hazırlıkların tamamlandığını anlatan Bakan Ergin, ''(Teknik olarak kabulleri bekliyoruz) demiştik. Bu kabuller yapıldı. Şimdi oraya sevk edilecek mahkumların tespiti, onların lojistik ihtiyaçları, yeni personel takviyesi gerekiyor, hükümlü sayısı arttıkça. Bu çalışmalar devam ediyor. Yakında bu işlemler bitirilecek'' diye konuştu.





Ergin, ''Domuz gribi'' aşısı olup olmayacağının sorulması üzerine de ''Düşünüyorum, evet olmayı düşünüyorum'' diye konuştu.