-Bakan Ergin, yaralı polisleri ziyaret etti İSKENDERUN (A.A) - 14.10.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler beldesinde Şehit Kazım Şengül Polis Merkezi Amirliği binasına yapılan saldırıda yaralanan polis memurlarını ziyaret etti, yoğun bakımda tutulan sivil memurun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Ergin, dün polis memuru Kadir Alcıoğlu'nun şehit olduğu saldırıda yaralanan polis memurları Ali Zeytin ve Hasan Yılmaz'ı tedavi gördükleri İskenderun Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Saldırıda ağır yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tutulan sivil memur Halil Kara'nın sağlık durumuyla ilgili hastane yetkililerinden bilgi alan Ergin, Kara'nın hastanede bekleyen yakınlarıyla da görüştü. Bakan Ergin, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı polislerden Hasan Yılmaz'ın taburcu edileceğini söyledi. Diğer yaralı polis memuru Ali Zeytin'in de sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ergin, ''Sivil memurumuz Halil Kara ise dün bir operasyon geçirdi. Durumu düne göre daha iyi. Doktorlarımız gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Dualarımız onun için. Yaralı memurlarımız inşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar'' dedi. ''Alçak saldırılar ve kalleş pusular, bunu yapanlara bugüne kadar bir fayda sağlamadı'' diyen Bakan Ergin, şöyle konuştu: ''Bu saldırılar onları emellerine eriştirmedi, eriştirmeyecek. Biz bu ülkede 74 milyonu kardeşçe yaşatacak atmosferi oluşturabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu arada terörle de en etkin şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Bundan sonra da bu alçaklar amaçlarına ulaşamayacaklardır. İnşallah bu illetten ülkemizi, milletimizi hep birlikte kurtarmak nasip olur. Terörle mücadele kararlılıkla sürecek.'' Bakan Ergin, ölü ele geçirilen terörist ile ilgili kimlik tespiti konusunda çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Sonuçlar ortaya çıktığında açıklanacağını bildiren Ergin, şöyle devam etti: ''Kaçanlarla ilgili de güvenlik güçlerinin çok geniş alanda yoğun çalışmaları bulunuyor. Olayın yaşandığı bölgede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de inceleniyor. Elde bir takım kayıtlar var. Adli ve idari birimler gerekli çalışmaları yapıyor. Kısa sürede netice alınacağını ümit ediyorum.''