Bakan Ergin: Tutuklulukk süreleriyle ilgili düzenleme haftaya Meclis'te

T24- Adalet Bakanı Sadullah Ergin, tutukluluk sürelerini de düzenleyen 3. paketi önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacaklarını söyledi.



TBMM Adalet Komisyonu ilk olarak Devlet Sırrı Kanun Tasarısı'nı görüştü. Yapılan kısa görüşmenin ardından tasarının oluşturulacak bir alt komisyona sevkine karar verildi. Daha sonra kamuoyunda Haberal ve Öcalan Yasası olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi komisyonda görüşülmeye başlandı.



Adalet Bakanı Ergin'de katıldığı toplantıda Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda görüşülen tasarıya ilişkin bilgi verdi. İyimaya, "Teklifle hükümlünün kendisiyle görüşme yapan kişiler aracılığıyla bir suç örgütünün faaliyetlerine yön vermesi halinde, avukat ve diğer kişilerle görüşmesine altı aya kadar sınırlama getirilmesi; ayrıca hükümlü ve tutuklulara ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşinin anne ve babasının ağır hastalığı halinde hasta ziyareti için bir gün izin verilmesine yönelik olarak, 5275 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde değişiklik yapılması amaçlanmaktadır" dedi.



Başkan İyimaya, görüşmelerde komisyon üyelerinden gelen iki teklifinde aynı yönde olması nedeniyle birlikte görüşülmesine karar verdi. Daha sonra yapılan konuşmalarda milletvekilleri insani kapsamda olan düzenlemeye destek verdiklerini ifade ederken, CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, "Bu düzenleme iyi de niye sorunun etrafından dolaşıyoruz. Avrupa İnsan Hakları mahkemesi 2009 den bugüne uzun tutukluluk süresi nedeniyle 436 kararla Türkiye'yi mahkum etti. Bizdeki tutukluluk süresinin ceza gibi yürütüldüğünü belirtti. Biz neden insan hakları ihlali olarak görülen bu uygulamaya son vermek için bir düzenleme yapmıyoruz" dedi.



BDP Adana Milletvekili Murat Bozlak ise yapılan yasal düzenlemelerin kişileri özel olduğunu belirterek, "Kanunlar kişilere özel yapılmaz. Bu sadece toplumsal barışı bozar. Bugün Öcalan'ın başka bir cezaevine nakli, ev hapsi dile getirilirken, böyle bir düzenleme bizi hiçbir yere götürmez" dedi. Bozlak, tecrit uygulamasının barışa bir katkı sağlamayacağının altını çizerken, MHP Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk, "Terörle mücadeleye destek veriyoruz. Ama bebek katilinin örgütü yönlendirdiği yönündeki bilgi çerçevesinde avukatıyla görüşmesine engel olacaksınız. İyi de bu adamla siz devleti görüştürmüyor musunuz? Örgütü yönlendirmesini sağlamıyor musunuz? Bu tezat değil mi" diye sordu.



Konuşmalara cevap veren Adalet Bakanı Sadullah Ergin, öncelikle bu düzenlemenin kişilere özel yapılmadığını halen tutuklu ve hükümlü olan tüm kişileri bağladığının altını çizdi. Ergin şöyle konuştu:



"Hasta tutuklulara ilişkin bir vekilin söylediği (hastalığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmasını sağlayalım) zaten 116 madde de var. Bu düzenleme şahsa özel olamaz, bütün şahısları kapsar. Bu teklifin gerekçesi ortadadır. Tamamen insani bir çerçevede hazırlanmaktadır. İnsanların yakınlarıyla tutuklu oldukları için helalleşmelerine önündeki engeli kaldırmak için yapılmaktadır.



Ayrıca önümüzdeki hafta TBMM'ye yani komisyona getireceğimiz bir çalışmamız var. Tutuklu sürelerine ilişkin yapılan şikayetlere ilgili ciddi bir düzenleme yapacak çalışma öncelikle komisyonumuzda, daha sonrada genel kurulda görüşülecek. Arkadaşlar hukuk mahkemelerinde günümüzde 1 yıl ceza davalarında ise 1,5-2 yılda temiz sürecide dahil olmak üzere sonuca varılmasını sağlayacak şekle getirilecektir."



Daha sonra görüşmelere öğleden sonra devam edilmek üzere ara verildi. Bakan Ergin, gazetecilerin soruları üzerine, "Sadece iyi düzenlemeler var, gelince görürsünüz" dedi.