Bakan Ergin: Tutukluluk sürelerinin azaltılması için çalışma başlattık

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Meslek öncesi eğitim sürelerini tamamlayıp mesleğe kabullerine karar verilen 11. Dönem 344 adli yargı hakim ve savcı adayının ad çekme töreni öncesi Adalet Bakanı Sadullah Ergin, gündeme ilişkin soruları cevapladı.Tutukluluk sürelerine ilişkin çalışma konusundaki bir soruya Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ceza mevzuatlarına dair 2011 yılında geniş kapsamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi. Bütün aksaklıkların, eksikliklerinin görüşüldüğü bir çalışma olduğunu anlatan Ergin, "Ama sadece tek konuyla ilgili değildi. Bunu Meclis'in önüne getirebiliriz." dedi.CHP'nin Ergenekon davasının tutuklu sanıkları Mehmet Haberal ile Mustafa Balbay'ın tutukluluk sürelerine ilişkin AİHM'e götürmesine yönelik bir soruya Bakan Ergin, "Kendi tercihleridir. Böyle bir hakları vardır. Yolları açık olsun." karşılığını verdi.