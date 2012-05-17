Bakan Ergin 'PKK'ya genel af'fı yalanladı: Vekilin kendi değerlendirmesi

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, dün AKP Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ'ın gündeme getirdiği 'genel af'

iddiaları konusunda "Milletvekilimizin kendi değerlendirmesidir. Gündemde böyle bir konu yok" dedi.

AKP milletvekili Muharrem Akdağ, yaptığı açıklamada "Örgüt üst yönetiminden 250- 300 kişi üçüncü ülkelere gidebilir. Diğerleri demokratik ortama katılarak siyasal alanda faaliyet gösterebilir" demiş ve genel af mı geliyor tartışmaları gündeme gelmişti.

Bu açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, böyle bir çalışma olmadığını belirtmişti.