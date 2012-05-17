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Bakan Ergin 'PKK'ya genel af'fı yalanladı: Vekilin kendi değerlendirmesi

AKP'li vekil Abdurrahim Akdağ'ın, barışın tesis edilmesi durumunda PKK'ya genel af gelebileceği konusundaki açıklamasına AKP'den iki isim itiraz etti

17 Mayıs 2012 15:24

 

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, dün AKP Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ'ın gündeme getirdiği 'genel af'
iddiaları konusunda "Milletvekilimizin kendi değerlendirmesidir. Gündemde böyle bir konu yok" dedi.
 
AKP milletvekili Muharrem Akdağ, yaptığı açıklamada "Örgüt üst yönetiminden 250- 300 kişi üçüncü ülkelere gidebilir. Diğerleri demokratik ortama katılarak siyasal alanda faaliyet gösterebilir" demiş ve genel af mı geliyor tartışmaları gündeme gelmişti.
 
Bu açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, böyle bir çalışma olmadığını belirtmişti.

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