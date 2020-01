Bakan Erdoğan: 7 milyon konutu yenilemek zorundayız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Türkiye genelinde yaklaşık 7 milyon konutun eski ve riskli olduğunu, ‘Afet Yasası’nın TBMM’de kabulünden sonra hızlı bir kentsel dönüşüm başlatacaklarını söyledi. Bayraktar, sürecin ‘rant suçlaması’ ve mağduriyet edebiyatıyla engellenmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projelerinin önünü açmaya çalışan hükümetin TBMM gündemine getirdiği ve kısa sürede yasalaşması beklenen “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasa Tasarısı”nın ve ikincil düzenlemelerin yakında hayata geçeceğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Ülke genelinde 20 milyon konut stoku var. Bunların 5 milyonu 1999 depreminden sonra yapıldı ve depreme karşı iyi durumda. Bunların 500 binini TOKİ kanalıyla inşa ettik. Geriye kalan 15 milyon konutun yaklaşık 7 milyonu ise gerçekten riskli. Bir deprem halinde çok kötü sonuçlar ortaya çıkar” dedi. Hürriyet Emlak Eki’nin tanıtım toplantısında müteahhitlerle buluşan ve sorularını yanıtlayan Erdoğan Bayraktar, hükümet olarak Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasa Tasarısı’nın çıkmasından sonra çok hızlı kentsel dönüşüm için çalışacaklarını anlattı ve “Birileri bu süreci engellemek istiyor. Rant suçlaması yapıyorlar ya da mağduriyet edebiyatıyla engellemeye çalışıyorlar. Bunlara fırsat vermeyelim” dedi.



20 yıllık proje olur



Yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarının 20 senelik bir periyot içerisinde yapılacağını anlatan Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Ülkemizi salaş, kaçak, depreme dayanıksız enerji salan yapılardan arındırmamız lazım. Bu artık Türkiye’nin olmazsa olmazıdır. Beklemeye tahammülümüz yok. Tabiki Türkiye’de mülkiyet yapısı var. Dünyada var değişik değişik mal canın yongasıdır. Mülkiyet anayasal bir haktır. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle şu an hayat, yaşama ve can hakkı daha öne çıktı. Şimdi mecliste olan yarısı görüşülmüş yasamızın ismi ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü’ yasası bunun eksenine, vitrinine ana kaidesi üzerine can güvenliğini koyduk.”



40 yıl önceki Japonya



Yaklaşık 40 yıl önce Japonya’da insanların depremde öldüğünü hatırlatan Bayraktar, “Ama artık deprem olduğunda çocuklar dalga geçiyor. Bir taraftan avize sallanıyor, bir taraftan çocuklar sallanıyor. Sadece Tsunami tehlikesi var. Onun dışıda bilim yeni tedbirler geliştirmeye çalışıyor. Biz Japonya’nın 40 yıl önceki durumundayız. Kentsel dönüşümde ise İspanya’nın, Güney Kore’nin 35-40 sene önce olduğu durumdayız. Fakat Türkiye’nin artık kişi başına geliri 10 bin doları geçti. 15 bin dolara gidiyoruz. İspanya 15 bin doları geçince başarılı oldu. AB’ye girince ciddi kaynak aldıktan ve kentsel dönüşümde başarılı oldu.”



Kentsel dönüşüm nasıl yapılacak



Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasa Tasarısı’nın bu haliyle yasalaşması halinde kentsel dönüşüm için çok uygun bir ortam hazırlayacaklarını çizen Erdoğan Bayraktar, şu bilgileri sıraladı:

Biz ortamı, iklimi hazırlayacağız, vatandaş kendisi yapacak.

Eğer vatandaş yapmıyorsa, belediyeler devreye girecek. Onlar da yapmıyorsa valiler ve biz devreye gireceğiz.

Parsel, ada ve hatta bölge bazında üçte iki çoğunluk ‘evet’ demişse orada dönüşüm başlayacak. Vatandaş istediğiyle anlaşacak. Üçte birin elindeki alan devlet eliyse satılacak, gerekirse devlet hazine kanalıyla alıp işe ortak olacak.

Katılmayan üçte birin idari yargıya gitme hakkı var. Ancak binaların durumu bilirkişi heyeti ile belirleneceği için süreç kısalacak.

Meclisten böyle geçerse, işin hızı için yürütmeyi durdurma verilemeyecek.

Ama mahkeme sonucuna göre tazminat hakları olabilecek.



Dünyanın yüzde 55’i şehirlerde yaşıyor



Dünyanın çok hızlı değiştiğini anlatan Erdoğan Bayraktar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz Türkiye olarak tarafsız gözle baktığımız zaman çok ciddi değişim ve gelişim içerisindeyiz. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun bir karar verileceği zaman Türkiye’nin fikrine ihtiyaç duyuluyor noktasına geldi. Ülkemiz gelişti gelişiyor, gelişecek. İnşallah ülkemizin insanları çok daha mutlu refah içerisinde yaşayan noktaya gelecek bunu hep birlikte başaracağız. Dünya şehirleşiyor. Dünyanın yüzde 55 varan bir oranla artık şehirleşti. Ülkemizde bu oran yüzde 80’lere doğru gidiyor. Gelir seviyenizi artırırsanız artırın. Hatta eğitim ve kültür seviyenizi ne kadar artırırsanız arttırın.”



Mütekabiliyet sektör için çok önemli



Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yabancılara konut satışının önünü açacak yeni mütekabiliyet yasa tasarısının TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Bu konuda da ciddi çalışmalar yaptık. Yasanın çıkmasıyla Türkiye’de inşaat sektörü gelişecek canlanacak. Cari açık azalacak. Bu konuyla ilgili Avrupa’adki ve dünyaadki örnekleri aldık. çalışmalarımızı tamamladık. yabancıların konut alması sektörü ciddi ölçüde canlandırır.” Bazı müteahhitlerin ‘gayrimenkul alan yabancıların oturma ve çalışma izinleri, elde edeceleri kira ve diğer gelirlerle ilgili vergilendirme esasları hakkındaki soruları üzerine Bakan Bayraktar, “Bu konuları da ilgili bakanlıklarla birlikte çalışıyoruz” dedi.