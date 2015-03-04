Yeni GSM operatörü geliyor

Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan 4G sürecinin başlatılmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Elvan dördüncü operatörün geleceğini belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan 4G ihalesi ile ilgili belirlenen model ve yol haritasının açıklandığı toplantıda şunları söyledi:

• 4G ihalesinde 800, 900, 1800, 2100 ve 2600 megahertzden toplam 390 megahertzi ihale edeceğiz

• Her bant için ayrı ayrı ihaleye çıkılacak

• 4G yetkilendirme ihalesini Mayıs ayında tamamlayıp yıl sonunda hizmeti vatandaşlara sunacağız

• 4G ihalesinde yeni bir işletmeciye de yer açacağız

• 4. Operatör sadece 2600 Mhz frekans bandı için olabilecek ve diğer operatör yükümlülükleri olmayacak

• Güçlü rekabet ortamı için tüm işletmecilerin bant genişliklerinin azami ölçüde dengelenmesini istiyoruz

• Nüfusu 10,000 altında olan yerlerde ortak altyapı istiyoruz

• 800 megahertz frekans bandındaki bazı TV yayınlarını 700 megahertze çekeceğiz, böylece 800 bandımız 4G'ye uygun hale gelecek

• 800 megahertzde üç operatör arasında eşit paylaşım söz konusu olacak

• 900 ve 1800 frekanslarını kullanan operatörlerimizin mevcut durumlarını dikkate aldık; bunlar için caps'ler (üst sınır) koyduk

• Belli oranlarda yerlilik şartı getiriyoruz

• Ar-ge yatırımı zorunluluğu getiriyoruz, şu anda 500 kişi olan zorunluluk 750'ye çıkarılacak

• Frekans kullanım ücretlerini aşağı çekici bir mekanizma oluşturmak istiyoruz

• İhale bedeli Avrupa ülkelerindeki 4G ihale sürecinde gerçekleşen fiyatlar, mobil işletme geliri, toplam yatırım, abone başı gelir, abone başına aylık ortalama görüşme süresi gibi parametreleri gözönüne alarak belirlenece