Bakan Elvan: Yatırım için inanılmaz bir süreç ve fırsat yaşanıyor

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Akdeniz Sağlık Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı (AKSEV) ile Türk Arap Ülkeleri İşadamları Derneği'nin kuruluş yıldönümünde işadamlarına seslenerek "Yatırım için inanılmaz bir süreç ve fırsat yaşanıyor" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin programının son kısmında Akdeniz Sağlık Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı (AKSEV) ile Türk Arap Ülkeleri İşadamları Derneği'nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılarak işadamlarıyla biraraya geldi.

Divan Oteldeki TURAB'ın gecesinde katılımcılara seslenen Bakan Özlü, "Türkiye bulunduğu coğrafyada güveni ve istikrarı temsil etmektedir. Bizim coğrafyamız, yüzlerce yıl boyunca huzurun coğrafyası olmuştur. Huzurun güvencesi ise ekonomidir. Ekonomi alanında alacağımız mesafeler, huzurumuzu arttıracak, bizi birbirimize daha da yakınlaştıracaktır. Tarihsel, kültürel ve dini ortaklıklara sahip olan Türk ve Arap ülkeleri, ekonomik anlamda da stratejik ortaklıklar kurmalıdır. Sadece yerel işbirlikleri değil, uluslararası ticaret platformlarında da dayanışma içinde olmamız gerekiyor" dedi.

Ardından kürsüye çıkan Kalkınma Bakanı Elvan ise, "Mersin'in işsizlik sorununu çözeceğiz. Şu anda sadece 3 tane Organize Sanayi Bölgesi varken, biz bir yıl gibi bir sürede yeni 6 tane OSB çalışmasını başlattık. Bu 6 OSB ile 50 bin kardeşimizi işe yerleştireceğiz. İş sahibi, aş sahibi yapacağız. Mersin'de işsizlik oranı 60 binin biraz üzerinde. Sadece sanayi alanında yapacağımız yatırımlarla aslında işsizlik sorununu çözebiliyoruz" diye konuştu.

Daha sonra Liva Otel'de düzenlenen AKSEV'in 20'nci kuruluş yıldönümü etkinliğine giden bakanlar Özlü ve Elvan, buradaki programın ardından hatıra fotoğrafı çektirerek kentten ayrıldı.