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Bakan Elvan: Teröristlerden kurtulduğumuz an biz de rahata kavuşacağız

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, "Bu teröristlerden kurtulduğumuz an biz de rahata kavuşacağız

04 Eylül 2017 17:16

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, \"Bu teröristlerden kurtulduğumuz an biz de rahata kavuşacağız. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadele etmek boynumuzun borcu, bunu da gerçekleştireceğiz\" dedi.
Mersin\'deki Kurban Bayramı programının son gününde Şehir Mezarlığı\'na gelen Bakan Lütfi Elvan\'a, eşi Zeliha Elvan, Vali Ali İhsan Su ile eşi Zeliha Su eşlik etti. Okunan Kuran-ı Kerim\'i dinleyen Elvan, şehitler için dua etti. Ardından tek tek mezarları gezerek karanfil bırakan Elvan zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Hükumet olarak başta PKK terör örgütü olmak üzere teröristlere yönelik mücadelenin devam ettiğini ifade eden Elvan, \"Teker teker inlerinden çıkarıp yok ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bu teröristlerden kurtulduğumuz an biz de rahata kavuşacağız. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadele etmek boynumuzun borcu, bunu da gerçekleştireceğiz. Bu bayramda silahlı kuvvetler ve emniyet mensuplarımız vatanımızın birliği ve geleceğimizin selameti için sınır boylarında, yüksek dağlarda teröristlere karşı amansız bir mücadele veriyor. Vatansever, yiğit evlatlarımızdan Allah razı olsun. Onlar olduğu sürece biz daha da büyüyeceğiz\" dedi.

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