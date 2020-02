Bakan Elvan: Kitabın ortasından konuşun

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, vali, belediye başkanı, rektörler ve oda başkanlarından sorun ve çözüm odaklı yaklaşım içinde olmalarını isteyerek, \"Ben sizlerin resmi olarak teşekkürlerden çok, doğrudan kitabın ortasından konuşarak, sorun ve çözüm odaklı yaklaşım içinde olmanızı arzu ediyorum\" dedi.

Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen 11\'inci Kalkınma Planı Doğu Anadolu İstişare Toplantısı, Palandöken Kayak Merkezi\'ndeki bir otelde gerçekleştirildi. Başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi\'ndeki illerden vali, belediye başkanları, üniversite rektörleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsa başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, oturumlarda herkesin söz almasını istedi. Katılımcıların görüş ve düşüncelerini samimi olarak ifade etmelerini talep eden Bakan Elvan, \"Toplantı salonunda 120 ya da 130 kişi var. Her bir arkadaşa söz düşecek şekilde konuşma ayarlarsınız. Gerekirse toplantı saat 17.00\'de bitmez, uzayabilir. Bir sonraki uçakla da gidebiliriz. Ben sizlerin resmi olarak teşekkürlerden çok, doğrudan kitabın ortasından konuşarak, sorun ve çözüm odaklı yaklaşım içinde olmanızı arzu ediyorum\" dedi.

\'KATILIMCILIĞA ÖNEM VERİYORUZ\'

Kalkınma Bakanlığı olarak 15-16 aydır 11\'inci Kalkınma Planı hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Bakan Elvan, \"Bu planda katılımcılığa önem veriyoruz. Bu plan sadece Kalkınma Bakanlığı\'nın sadece diğer bakanlıklarımızın, hükümetin planı değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin, 81 milyon vatandaşımızın planı. O nedenle ilk kez bir plan çalışmasında biz yerel düzeyde çalışmalar yapmayı istedik ve dedik ki her bir ilimizin öncelikleri nedir, o ilin bölgenin gelişmesi kalkınması için neler yapmamız gerekiyor, somut olarak yerinde görelim, dinleyelim. Planı hazırlarken vatandaşların, STK\'ların, özel kesimin, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirelim düşüncesiyle hareket ettik. Bugüne kadar 81 ilimizde her bir ilimizde 3 ayrı toplantı olmak üzere teknik düzeyde bürokrat arkadaşlar toplantılar yaptı. Gençlerle, kadınlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla buluştular. O illerin önceliklerini tespit etmeye çalıştılar. Bunları tamamladıktan sonra bölge düzeyinde o bölgedeki illerin valilerini, rektörlerini belediye başkanlarını, ticaret sanayi, borsa, esnaf, ziraat odası başkanlarının katılımıyla toplantı yaparak bölgenin nihai yaklaşımını ortaya koyalım istedik\" diye konuştu.

İstişare toplantılarının ilkinin Denizli\'de Ege Bölgesi için yapıldığını ikincisinin Erzurum\'da Doğu Anadolu Bölgesi için gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Elvan, çalışmaları şöyle anlattı:

\"Bu çalışmaların ışığında 76 farklı 11\'inci Kalkınma Planı için özel ihtisas komisyonu gurupları oluşurduk. Bu özel ihtisas komisyonunda 3 bin 550 akademisyen, STK temsilcileri, özel sektörden temsilciler, kamudan temsilciler katıldı. Bu komisyonlar çalışmalarını tamamladı. Raporlarını da Kalkınma Bakanlığımıza sundu. Bunun dışından TBMM\'de Plan Bütçe Komisyonu ve Tarım Komisyonu üyeleriyle bir araya geldik, onların da görüş, düşüncelerini aldık. Milletvekillerimizin görüş ve önerilerini önümüzdeki günlerde alacağız. Kalkınma Bakanlığımızın web sitesinde 11\'inci Kalkınma Planı\'nda nelerin yer almasını istiyorsunuz, sorusunu sorarak vatandaşlarımızın da katkısını almak istedik. Çok sayıda sorularımıza bugüne kadar cevap aldık. 20 bin üzerinde vatandaşımız kapsamlı olarak cevaplar verdi. Tamamıyla katılımcı ve aşağıdan yukarı planlama anlayışının tesis edilmesini sağlayan bir yaklaşımı kalkınma planında ortaya koyuyoruz. Sizden beklentimiz şu; nasıl bir plan istiyoruz, bu planın içerisinde öncelikle neler yer almalıdır? Özele inersek, Doğu\'ya yönelik bu planda zikredilmesi gereken hususlar var mıdır, ne tür önerileriniz var, bunları sizlerden almak istiyoruz. Yaşadığınız sorunlara da değinebilirsiniz, çözümüne yönelik yer almasını istediğiniz hususlar varsa da onları sizden dinleyeceğiz.\"

\'DENİZE ULAŞIMI SAĞLIYORUZ\'

Yıllarca gelişmişlik açısından çok ciddi sıkıntı yaşayan Doğu Anadolu Bölgesi\'nin kabuğunu kırdığını söyleyen Bakan Elvan, \"15 yılda yapılan altyapı yatırımlarıyla bölgenin önünü açtık. Gerçekten Doğu Anadolu Bölgesi, dışarı açılmaya başlamıştır. Bölgede canlılık başlamıştır, güçlü bir alt yapı oluşmuştur. Bundan sonraki süreçte altyapıyı güçlendirip, bölgenin kuzey güney bağlantılarını daha sağlam hale getirip, hızlı bir şekilde denize ulaşımını sağlayan altyapıları gerçekleştiriyoruz. Bunları sizler de görüyorsunuz. Erzurum Valimize sohbet sırasında sordum, Trabzon\'a 2,5 saat içerisinde ulaşıldığını ifade etti. Ovit Tüneli\'nin tek tüpü açıldı. Kalan tünellerin de tamamlanmasıyla birlikte çok kısa sürede bölgemiz Trabzon Limanı\'na ulaşma imkânına kavuşacak. Güney bağlantısıyla ilgili çalışmalar devam ediyor\" dedi.

HEDEF 2 MİLYON TURİST

Erzurum\'a 1990\'lı yıllarda geldiğini o günkü kentle bugünkü şehir arasında dağlar kadar fark olduğunu vurgulayan Bakan Elvan şunları söyledi:

\"Hangi ilimize gidersek gidelim önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Van valimizle konuşurken 500 bin üzerinden İran\'dan gelen turist sayısı. Erzurum\'a gelen turist sayısının 200 bin üzerinde olduğunu söyledi arkadaşlar. Hedefimiz 2 milyon turiste ulaşmak. Hep birlikte ulaşacağız. O kadar güzel tarihi doğal güzellikler var ki bunu biz sonuna kadar değerlendireceğiz ve şunu göreceğiz, son 15 yılda Doğu Anadolu Bölgesi müthiş bir gelişme ve kalkınma göstermiştir. Kalkınma hızı yüksektir, bundan sonraki süreçte daha da artacaktır. Bunu hep birlikte göreceğiz. Altyapıya yönelik ciddi yatırımlar yaptık Bundan sonra ticaretin, hizmet sektörünün gelişmesi, sanayi altyapısının güçlendirilmesi konusunda yatırımlar, adımlar atılacak. Bu bölgenin diğer bölgelerden hiçbir farkı olmayan, hatta diğer bölgelerini geçebilecek gelişmişlik açısından potansiyele sahip olduğunu ifade etmek istiyorum. Doğu Anadolu\'dan çok umutluyuz. İnşallah önümüzdeki süreçte işbirliği halinde valilerimiz, belediye başkanlarımız, sanayi ticaret odaları, esnaf odaları başkanlarımız bütün halde bu bölgenin kalkınması gelişmesi için yoğun çabamızı sürdüreceğiz. Bundan sonraki süreçte en fazla önem vermemiz gereken husus iyi yönetişim anlayışıdır. Güçlü bir altyapıya sahibiz, güçlü bir potansiyele sahibiz. Ne gerekiyor? İyi bir organizasyon, iyi bir işbirliği, iyi bir dayanışma sağlandığında bölgenin kalkınması, gelişmesi hızlanacaktır.\"

\'HER İKİ ALANDA DA BAŞARILIYIZ\'

Türkiye\'nin bir taraftan terörle mücadele ederken bir taraftan da ekonomiyi güçlendirme yönünde yoğun çaba sarf ettiğini ifade eden Bakan Elvan, \"Her iki alanda da oldukça başarılı olduğumuz ifade etmek istiyorum. Terörle mücadele çok önemli bir mesafe alındı. Bu mücadeleyi sürdürürken ekonomiyi güçlendirmeyi, büyütmeyi ve daha da ileri noktalara götürme çabalarımızı sizlerde görüyorsunuz. 2017 yılında tüm dünyayı şaşırtan, uluslararası kuruluşları, uluslararası birçok enstitüyü şaşırtan büyüme performansı gösterdik. 7 üzerinde bir büyümü performansı yakalamış durumdayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer alıyor. Türkiye, Çin ve Hindistan\'la birlikte yüksek büyüme gösteren ülkelerin başında geliyor. Baktığınızda sağlıklı bir büyüme olduğunu görüyoruz. Büyümeye hem talebin hem de yatırımların hem de net ihracatın pozitif katkı verdiği bir dönemi yaşıyoruz. Alt sektörler itibarıyla hemen hemen her alanda Türkiye\'nin büyüme performansını sürüdüğünü görüyoruz. Bu ise kapsayıcı ve sağlıklı bir büyümeyi işaret etmektedir\" diye konuştu.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 2018 yılının son 3 aylık göstergelerinin de olumlu olduğunu, büyüme performansının güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi. İhracatın çift haneli artışını sürdürdüğünü anlatan Elvan, kapasite kullanım oranlarının yükseldiğini, yurt dışı canlılığın ekonominin güçlü performansına ciddi katkı sağladığını vurguladı.



