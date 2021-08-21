Bakan Elvan: KGF aracılığıyla 3 yeni kredi imkanı sağlayacağız; ekonomi bu yıl yüzde 8’in üzerinde büyür

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamımda işdünyasına üç ayrı kredi imkanı sağlanacağını belirtti.

Elvan, sağlanacak destekleri şu sözlerle anlattı:

“İlk olarak, likidite sıkıntısı çeken küçük ölçekli firmalara ilave istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkanını;

İkincisi, imalata dayalı ve ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi desteğini;

Üçüncüsü; ihracat potansiyeli yüksek olan KOBİ’lrobilerin dış pazarlara açılmalarını teşvik etmek için Eximbank kredi destek paketini devreye alıyoruz.”

Yüzde 8 üzeri büyüme

Sözcü’nün haberine göre 2021’de yüzde 8’in üzerinde büyüme beklediklerini de belirten Bakan Elvan, ekonomiyle ilgili şu mesajları verdi:

“Baz etkisinin de katkısıyla yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20’nin üzerinde büyüme bekliyoruz.”

“Öncü göstergeler ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin 3. çeyrekte de sürdüğüne işaret ediyor. 2021’de milli gelirin yüzde 3’ü civarında bir cari açık vermeyi bekliyoruz.”

“Kurda oynaklık, enflasyon ve risk primi artış gösterdi. Temel önceliğimiz enflasyon eğiliminin terse dönmesidir. Maliye politikası ile enflasyonla mücadeleye destek veriyoruz. Makroihtiyati tedbirlerin olumlu etkisini görmeye başladık.”

“Yılın son çeyreğinde enflasyon eğiliminin belirgin bir düşüş sürecine gireceğini düşünüyoruz.”

“Temmuz’da bütçe artışında nispi yükseliş oldu, ancak bu dönemsel bir artış. Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Bütçe gelişmeleri yıl sonu hedeflerimizle uyumlu gidiyor.”

“Borçlanmada yurt içinden yaptığımız dövizle borçlanmayı kademeli olarak düşürmeye başladık.”

“Borçlanmada bir diğer amacımız borçlanmanın vadesini de uzatmak. Borçlanmanın ortalama vadesini 34 aydan 52 aya yükselttik. Bununla faiz yükünü azaltarak bütçede alan açmak, bunu da doğru yerlerde kullanmak istiyoruz.”