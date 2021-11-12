Bakan Elvan: Döviz kurundaki hareketliliğin farkındayız; enflasyon temkinli olmayı gerektiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2022 Yılı Bütçe görüşmeleri için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Bakan Elvan kamuoyunda dövizin "kasıtlı" olarak yükseltildiği yorumlarının doğru olmadığını ifade etti. Elvan, enflasyon ve kurdaki dalgalanmalara ilişkin olarak "Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız. Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor" ifadelerini kullandı. 2022 yılı

"2021 yılında dengeli bir görünümle yüzde 9 büyüme bekliyoruz" diyen Elvan, büyümenin en az yüzde 65'inin yatırımlar ve net dış taleplerle destekleneceğini aktardı.

Bakan Elvan yaptığı sunumda bütçe açığına ilişkin olarak " 2021 yılı bütçemizde yüzde 4,3'lük bir bütçe açığı öngörmüştük. Bu yılı yüzde 3,5’in altında bir bütçe açığıyla kapatacağız" dedi.

Toplam bütçe teklifi 775 milyar TL

Merkezi Yönetim Bütçe gelirlerinin 2022'de yüzde 15,4 artarak 1 trilyon 473 milyar TL olarak tahmin edildiğini açıklayan Elvan, vergi gelirlerinin ise yüzde 18,9 artışla 1 trilyon 258 milyar TL olarak gerçeklemesini tahmin ettiklerini belirtti. Elvan Bakanlığın toplam bütçe teklifinin ise 775 milyar TL olduğunu açıkladı.

Elvan ayrıca şu ifadeleri kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpası kamu maliyesidir. Mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz

Esnafın 2021’den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75’ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız

Yapılandırma Kanununa 5,9 milyon mükellefimiz başvurdu, 155 milyar lira alacak yapılandırıldı. 1 Kasım itibarıyla yaklaşık 46,2 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi."