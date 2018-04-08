Bakan Elvan: Dünyayı şaşırtmaya devam edeceğiz (2)

\'2023 HEDEFLERİNE ULAŞMAK 2019\'DAN GEÇİYOR\'

Mersin’de bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, edip Burhan Spor Salonu’ndaki Ak Parti İl Gençlik Kolları 5’nci Olağan Kongresi’ne katıldı. Ak Parti Milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, İl Başkanı Cesim Ercik ile çok sayıda partilinin hazır bulunduğu kongrede konuşan Bakan Elvan, Türkiye\'nin hem terörle mücadele ettiğini hem de dünyanın dört bir yanına da yardım eli uzattığını belirterek, \"Cumhurbaşkanımız 2023 hedefi olarak, Türkiye\'yi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına sokma hedefi koydu. 2023 hedeflerine ulaşmak 2019\'dan geçiyor. 2019 yılında Türkiye\'nin önü ya açılacak ya açılacak Allah\'ın izniyle. Her zamankinden daha fazla çalışmalıyız. Ulaşmadığımız hiçbir genç kalmayacak. Kimseyi ayağımıza getirmeyecek, biz herkesin ayağına gideceğiz. Ak Parti sadece bir siyasi parti değildir. Ak Parti yeniden diriliş hareketidir. Bu hareketin bayrağı siz değerli gençlerdedir\" dedi

Afrin operasyonunda 81 milyonun kenetlendiğini belirten Elvan şunları söyledi: \"Mehmetçiğimiz başarısıyla tüm dünyayı şaşırttı. Beklenilenden çok kısa bir sürede Afrin teröristlerden temizlendi. Ne Türkiye\'de ne de sınır hattımızda hiç bir terörist barınamayacak. Tek bir kişi kalsa dahi onu da yok edene kadar mücadelemiz devam edecek. Türkiye dünyada mazlum için umut olan bir ülkedir. Bizlerden umut ışığı bekleyen milyonlar var. Biz onlara yardım etmeye devam edeceğiz. Hatırlayınız CHP Genel Başkanı biz Mehmetçiğimizle birlikte Afrin\'e operasyon düzenlediğimizde, oraya gitmemizden korktu ve \'Afrin\'e girmeyin\' dedi. Bunların iktidara gelmesi mümkün mü? Halktan kopuk, milletten kopuk hiç bir parti iktidara gelemez. Sanatçı kardeşlerimiz sınırda Mehmetçiklerimizi ziyaret etti, Kılıçdaroğlu ondan bile rahatsız oldu\" diye konuştu.

Elvan, konuşmasında kentte yapılan yatırımlara da değinerek, şunları söyledi:

\"Mersin\'de yaklaşık 350 projenin aksaksız bir şekilde devam ediyor. Mersin her alanda şantiyeye döndü. Mersin inşallah güçlü alt yapısıyla sadece Akdeniz\'in değil dünyanın önde gelen illerinden olacak.\"

Konuşmanın ardından İl Başkanı Ercik, günün anısına Bakan Elvan’a bir teşekkür plaketi verirken, tek liste gidilen seçimde mevcut Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Semi Geçkin yeniden seçildi.

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